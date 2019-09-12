Более 15 млрд «налоговых рублей» получил российский регион от продажи «Магнита»

Часть денег от продажи поступит в краевую казну, а часть достанется столице региона. Таким образом консолидированный бюджет Кубани пополнился на 15,1 млрд рублей. От этой суммы Краснодару досталось 3,3 млрд рублей (средства были перечислены еще в июле).

Бюджет южного региона вырос на 21,7%, что составляет 38 млрд рублей, пишет retail.ru.

В феврале 2018 года Галицкий продал ВТБ 29,1% акций ритейлера «Магнит» за 138 млрд рублей. ВТБ стал крупнейшим акционером компании. У Сергея Галицкого осталось 3% акций.

Зять Лаврова

ВТБ дал кредит компании «Марафон Групп», на который та приобрела у банка почти 12% уставного капитала сети «Магнит». Президент «Марафона» — Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова, пишет РБК. Компания-покупатель создана в 2017 году — накануне сделки между ВТБ и основателем сети «Магнит» Сергеем Галицким.

Теперь ВТБ владеет только 17,28% акций ритейлера, продав 11,82% уставного капитала «Марафон Групп». Общая сумма проданного имущества — 1 млрд долларов. Банк объяснил это тем, что нашел компромисс между рисками от инвестиций в сеть и возможностью управлять ею, пишет «Интерфакс».

Слияние с «Лентой»

Ранее розничная сеть «Лента» сообщила о поступившем от «Магнита» предложении о слиянии. «Магнит» выказал готовность приобрести 100% ценных бумаг ритейлера за 1,78 млрд долларов.

Эксперт предполагал, что ФАС одобрит сделку «Магнита» с «Лентой» — в России есть специальные правки в закон «О торговле», запрещающие ритейлерам в продовольственном секторе занимать долю рынка более 25%.

По мнению аналитика, в ряде регионов «Магнит» не сможет приобрести «Ленту», не закрыв гипермаркеты и супермаркеты.

Планы Галицкого

После продажи акций «Магнита» Сергей Галицкий сообщил, что в планах бизнесмена развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк и поддерживать функционирование стадиона ФК «Краснодар». Позднее Сергей Галицкий увеличил свою долю в ФК «Краснодар» до 66,7%.