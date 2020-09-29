Более 190 млрд рублей подарит бюджету донастройка налоговой системы России

Повышение эффективности взимания налога на добавленный доход и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) позволит собрать в бюджет дополнительно 190 млд рублей, пишет « Парламентская газета ».

Соответствующие законопроекты Госдума рассмотрит во втором чтении на заседании 29 сентября.

В документе уточняют, что налоговый вычет по НДПИ предоставят компаниям, чьи извлекаемые запасы нефти по состоянию на 1 января 2018 года составляют или превышают один миллиард тонн.

При этом предписывают, что в случае если компания не вложит средства в реконструкцию скважин, то все льготы заберут обратно.

Еще одно обязательное условие — цена нефти в налоговом периоде должна превышать базовую цену нефти, установленную в Бюджетном кодексе (в 2020 году — $42,45 за баррель).

Если средняя цена на нефть ниже показателя, налоговый вычет по НДПИ не предоставят.

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Другой донастраивающий НДПИ законопроект, по мнению кабмина, поможет бороться с ухищрениями, которые сегодня позволяют компаниям занижать выплаты по налогу.

«Все полученные бюджетом дополнительные деньги от повышения НДПИ пойдут на выполнение социальных обязательств», — отмечает издание со ссылкой на Минфин.

Еще один законопроект предусматривает отмену с 1 января 2021 года льгот по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-техническими характеристиками.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил налоговые льготы для проекта компании в Сибири. Годом ранее президент РФ Владимир Путин запретил тратить бюджет на поддержку нефтяников.