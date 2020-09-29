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Экономика

Более 190 млрд рублей подарит бюджету донастройка налоговой системы России

Повышение эффективности взимания налога на добавленный доход и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) позволит собрать в бюджет дополнительно 190 млд рублей, пишет «Парламентская газета».

Бухгалтерские услуги. Аутсорсинг. Налог на профдоход.
Бухгалтерские услуги. Аутсорсинг. Налог на профдоход.
Pixabay.com

Соответствующие законопроекты Госдума рассмотрит во втором чтении на заседании 29 сентября.

В документе уточняют, что налоговый вычет по НДПИ предоставят компаниям, чьи извлекаемые запасы нефти по состоянию на 1 января 2018 года составляют или превышают один миллиард тонн.

При этом предписывают, что в случае если компания не вложит средства в реконструкцию скважин, то все льготы заберут обратно.

Еще одно обязательное условие — цена нефти в налоговом периоде должна превышать базовую цену нефти, установленную в Бюджетном кодексе (в 2020 году — $42,45 за баррель).

Если средняя цена на нефть ниже показателя, налоговый вычет по НДПИ не предоставят.

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Другой донастраивающий НДПИ законопроект, по мнению кабмина, поможет бороться с ухищрениями, которые сегодня позволяют компаниям занижать выплаты по налогу.

«Все полученные бюджетом дополнительные деньги от повышения НДПИ пойдут на выполнение социальных обязательств», — отмечает издание со ссылкой на Минфин.

Еще один законопроект предусматривает отмену с 1 января 2021 года льгот по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-техническими характеристиками.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил налоговые льготы для проекта компании в Сибири. Годом ранее президент РФ Владимир Путин запретил тратить бюджет на поддержку нефтяников.

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