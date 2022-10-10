Более 750 млрд рублей с начала частичной мобилизации сняли с банкоматов россияне

На второй день после объявления о начале частичной мобилизации люди сняли 132,1 млрд рублей, следует из данных ЦБ.
Еще один пик снятий пришелся на 30 сентября, когда из банков изъяли 144,8 млрд рублей. Всего же с 21 сентября по 6 октября включительно из кредитных организаций вышло 754,1 млрд рублей.
Уже в конце прошлой недели спрос постепенно стабилизировался до уровня двухзначных значений.
В последние дни спрос упал до 14,4−35,5 млрд рублей, что вполне соответствует показателям до 22 сентября.
До этого числа регулятор фиксировал отток от 8,1 млрд до 40,8 млрд рублей.
«Объявление о частичной мобилизации, и последовавший за этим отъезд из страны мужчин призывного возраста и их семей, повышает спрос на наличность. Типичное проявление поведенческой экономики», — прокомментировал данные главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.