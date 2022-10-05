5 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В России передумали платить мобилизованным по 300 тыс. рублей и предоставлять им льготы

Авторы законопроекта о мерах господдержки россиян, призванных на военную службу по мобилизации, отозвали свой законопроект. Информация об этом появилась на официальном портале Госдумы.

Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
duma.gov.ru

Авторами нашумевшего в СМИ законопроекта о мерах поддержки мобилизованных россиян были депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот и Алексей Корниенко, а также депутат от «Единой России» Татьяна Ларионова.

Депутаты отозвали свою инициативу на стадии предварительного рассмотрения профильным комитетом Госдумы.

Согласно законопроекту, мобилизованные должны были получить единовременную выплату в 300 тыс. рублей, а также ряд налоговых и неналоговых льгот, в том числе пособия на детей до трех лет и освобождение от платы за жилые помещения, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России мобилизовали уже 200 тыс. человек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость