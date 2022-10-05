В России передумали платить мобилизованным по 300 тыс. рублей и предоставлять им льготы

Авторами нашумевшего в СМИ законопроекта о мерах поддержки мобилизованных россиян были депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот и Алексей Корниенко, а также депутат от «Единой России» Татьяна Ларионова.
Депутаты отозвали свою инициативу на стадии предварительного рассмотрения профильным комитетом Госдумы.
Согласно законопроекту, мобилизованные должны были получить единовременную выплату в 300 тыс. рублей, а также ряд налоговых и неналоговых льгот, в том числе пособия на детей до трех лет и освобождение от платы за жилые помещения, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России мобилизовали уже 200 тыс. человек.