Большегрузам стало легче. Владелец «Магнита» отменил штраф за тяжелую фуру, выезжавшую из Барнаула

Краснодарская компания «Тандер», владелец сети магазинов «Магнит», сумела «отбить» в краевом суде штраф за превышение нагрузки на ось при перевозке фурой товаров на выезде из Барнаула. Нагрузка на ось у грузовика компании превышала допустимую, констатировал суд. Но в 2022 году требования к большегрузам в России смягчились. И Алтайский краевой суд снял с компании административное наказание.

Оштрафовали за превышение

2 ноября 2021 года грузовой автомобиль MAN компании «Тандер» передвигался по мостовому переходу через Обь вблизи Барнаула в новосибирском направлении.

Очевидно, машина пересекла пункт весогабаритного контроля — движение большегруза зафиксировали камеры.

Как выяснилось, нагрузка на вторую ось тяжеловесного автомобиля составила 10,28 тонн. Тогда как допустимая нагрузка — только 10 тонн. Превышение составило 2,8%, указано в решении суда. За превышение нагрузки более чем на 2% (но не более 10%) без спецразрешения КоАП предусматривал штраф — 100−150 тыс. рублей на юрлицо.

Большегрузы на дороге. Иван Кузьмин

Поскольку собственником машины, согласно карточке учета транспортного средства, является «Тандер», в полиции вынесли постановление об административном правонарушении. И оштрафовали компанию на 100 тыс. рублей.

«Тандер» попытался оспорить штраф в Центральном райсуде Барнаула, но судьи признали штраф правомерным. А вот краевой суд принял совершенно другое решение. И вот почему.

Законодатели смягчили ответственность

15 апреля 2022 года в федеральное законодательство внесли изменения. Раньше при превышении нагрузки на ось 2% требовалось получать специальное разрешение — за передвижение без него фуры штрафовали. Теперь спецразрешение нужно получать, только если нагрузка превышает 10%.

Правда, на момент фиксации правонарушения действовали другие, более жесткие правила. Но краевой суд отметил: «Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон».

Алтайский краевой суд. Altapress.ru

В итоге Алтайский краевой суд отменил и постановление полицейского начальника, и решение райсуда.

В пресс-службе краевого суда также пояснили, что с 11 июня из КоАП вообще исключена административная ответственность за превышение тяжеловесным транспортом нагрузки на ось более чем на 2% (но не более 10%) при передвижении без спецразрешения.

Эта ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.21.1 КоАП. Судьи Алтайского краевого суда отменили уже несколько подобных постановлений полиции и решений районных судов.

После введения масштабных санкций власти страны предприняли различные меры поддержки бизнеса. Ранее altapress.ru сообщал о другой мере: в ФНС намерены глобально изменить подход к проведению налоговых проверок бизнеса.

В случае, если в 2022 году в декларациях не будет зафиксировано нарушений, к компаниям не будут предъявлять претензий и за прошлые годы. Но пока о новом подходе официально не объявлено.