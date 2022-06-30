30 июня
﻿
Экономика

Большегрузам стало легче. Владелец «Магнита» отменил штраф за тяжелую фуру, выезжавшую из Барнаула

Краснодарская компания «Тандер», владелец сети магазинов «Магнит», сумела «отбить» в краевом суде штраф за превышение нагрузки на ось при перевозке фурой товаров на выезде из Барнаула. Нагрузка на ось у грузовика компании превышала допустимую, констатировал суд. Но в 2022 году требования к большегрузам в России смягчились. И Алтайский краевой суд снял с компании административное наказание.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Оштрафовали за превышение

2 ноября 2021 года грузовой автомобиль MAN компании «Тандер» передвигался по мостовому переходу через Обь вблизи Барнаула в новосибирском направлении.

Очевидно, машина пересекла пункт весогабаритного контроля — движение большегруза зафиксировали камеры.

Как выяснилось, нагрузка на вторую ось тяжеловесного автомобиля составила 10,28 тонн. Тогда как допустимая нагрузка — только 10 тонн. Превышение составило 2,8%, указано в решении суда. За превышение нагрузки более чем на 2% (но не более 10%) без спецразрешения КоАП предусматривал штраф — 100−150 тыс. рублей на юрлицо.

Большегрузы на дороге.
Большегрузы на дороге.
Иван Кузьмин

Поскольку собственником машины, согласно карточке учета транспортного средства, является «Тандер», в полиции вынесли постановление об административном правонарушении. И оштрафовали компанию на 100 тыс. рублей.

«Тандер» попытался оспорить штраф в Центральном райсуде Барнаула, но судьи признали штраф правомерным. А вот краевой суд принял совершенно другое решение. И вот почему.

Законодатели смягчили ответственность

15 апреля 2022 года в федеральное законодательство внесли изменения. Раньше при превышении нагрузки на ось 2% требовалось получать специальное разрешение — за передвижение без него фуры штрафовали. Теперь спецразрешение нужно получать, только если нагрузка превышает 10%.

Правда, на момент фиксации правонарушения действовали другие, более жесткие правила. Но краевой суд отметил: «Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон».

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
Altapress.ru

В итоге Алтайский краевой суд отменил и постановление полицейского начальника, и решение райсуда.

В пресс-службе краевого суда также пояснили, что с 11 июня из КоАП вообще исключена административная ответственность за превышение тяжеловесным транспортом нагрузки на ось более чем на 2% (но не более 10%) при передвижении без спецразрешения.

Эта ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.21.1 КоАП. Судьи Алтайского краевого суда отменили уже несколько подобных постановлений полиции и решений районных судов.

После введения масштабных санкций власти страны предприняли различные меры поддержки бизнеса. Ранее altapress.ru сообщал о другой мере: в ФНС намерены глобально изменить подход к проведению налоговых проверок бизнеса.

В случае, если в 2022 году в декларациях не будет зафиксировано нарушений, к компаниям не будут предъявлять претензий и за прошлые годы. Но пока о новом подходе официально не объявлено.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость