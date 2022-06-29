Стало известно о глобальном пересмотре стратегии налоговых проверок бизнеса в России

Как стало известно altapress.ru, ФНС намерена серьезно изменить подход к проведению проверок бизнеса. Новый подход начнут отлаживать в 2022 году. Рассказываем, что об этом известно.

В чем суть нового подхода ФНС

Напомним, в марте, после введения санкций, правительство РФ ввело временный мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Но налоговый контроль приостановлен не был, хотя в бизнес-сообществе ждали изменений и в этой сфере. И вот, как узнал altapress.ru из источника в ФНС, будет внедряться новый принцип проведения контроля.

«Контрольные мероприятия ФНС в первую и главную очередь будем проводить в отношении налогоплательщика, у которого выявлены риски налоговых нарушений по декларациям, поданным в 2022 году. Если налогоплательщик представляет декларацию в 2022 году и наши информационные системы не фиксируют риски, то с большой долей вероятности (95 или 99%), мы к этому налогоплательщику не придем с контрольными мероприятиями ни за 2019-й, ни за 2020-й, ни за 2021-й год», — объяснил источник.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

Основной риск ухода от налогообложения — по декларациям по налогу на добавленную стоимость, уточнил собеседник altapress.ru.

По сути, речь идет о выстраивании новых отношений с налогоплательщиком. Если бизнес работает в правовом поле в 2022 году, у налоговой службы к нему претензий не будет и за прошлые периоды.

Как будут общаться в случае нарушений

Если же информационные системы ФНС зафиксируют риски ухода от налогов, инспекция проведет у такого налогоплательщика проверку за три предшествующих года.

Но и в случае выявления рисков, на первом этапе, ФНС предложит налогоплательщику устранить их. Если общий язык удастся найти и риски будут устранены, налогоплательщик «выйдет из поля зрения в части организации контрольной работы», — сказал источник.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Этот подход, вероятно, связан с мерами поддержки бизнеса в сложный период, наступивший после введения антироссийских санкций. Собеседник altapress.ru считает его «глобальным стратегическим изменением подхода к организации контрольной работы» налоговых органов.

Механизм предполагается запустить в 2022 году, на его отладку потребуется два-три года.

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