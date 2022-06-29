29 июня
﻿
Экономика

Стало известно о глобальном пересмотре стратегии налоговых проверок бизнеса в России

Как стало известно altapress.ru, ФНС намерена серьезно изменить подход к проведению проверок бизнеса. Новый подход начнут отлаживать в 2022 году. Рассказываем, что об этом известно.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

В чем суть нового подхода ФНС

Напомним, в марте, после введения санкций, правительство РФ ввело временный мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Но налоговый контроль приостановлен не был, хотя в бизнес-сообществе ждали изменений и в этой сфере. И вот, как узнал altapress.ru из источника в ФНС, будет внедряться новый принцип проведения контроля.

«Контрольные мероприятия ФНС в первую и главную очередь будем проводить в отношении налогоплательщика, у которого выявлены риски налоговых нарушений по декларациям, поданным в 2022 году. Если налогоплательщик представляет декларацию в 2022 году и наши информационные системы не фиксируют риски, то с большой долей вероятности (95 или 99%), мы к этому налогоплательщику не придем с контрольными мероприятиями ни за 2019-й, ни за 2020-й, ни за 2021-й год», — объяснил источник.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Основной риск ухода от налогообложения — по декларациям по налогу на добавленную стоимость, уточнил собеседник altapress.ru.

По сути, речь идет о выстраивании новых отношений с налогоплательщиком. Если бизнес работает в правовом поле в 2022 году, у налоговой службы к нему претензий не будет и за прошлые периоды.

Как будут общаться в случае нарушений

Если же информационные системы ФНС зафиксируют риски ухода от налогов, инспекция проведет у такого налогоплательщика проверку за три предшествующих года.

Но и в случае выявления рисков, на первом этапе, ФНС предложит налогоплательщику устранить их. Если общий язык удастся найти и риски будут устранены, налогоплательщик «выйдет из поля зрения в части организации контрольной работы», — сказал источник.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

Этот подход, вероятно, связан с мерами поддержки бизнеса в сложный период, наступивший после введения антироссийских санкций. Собеседник altapress.ru считает его «глобальным стратегическим изменением подхода к организации контрольной работы» налоговых органов.

Механизм предполагается запустить в 2022 году, на его отладку потребуется два-три года.

Ранее altapress.ru рассказывал, что в 2022 году произойдет переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков в Адтайском крае. Но в 2023-м году налог на землю не увеличится, даже если кадастровая стоимость возрастет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость