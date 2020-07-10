Большинство россиян ожидают снижения доходов в этом году

К такому выводы пришли эксперты РАНХиГС, ссылаясь на результаты собственного мониторинга.

«Пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи», — отметил завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.