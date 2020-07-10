Большинство россиян ожидают снижения доходов в этом году

К такому выводы пришли эксперты РАНХиГС, ссылаясь на результаты собственного мониторинга.
«Пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи», — отметил завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.
36% опрошенных считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% уверены, что их жизнь существенно ухудшится. Лишь 25% опрошенных не ожидают изменений в доходах, а 6% и вовсе настроены на улучшение материального положения.
При этом угрозу пандемии для экономики оценивают как значимую 69% респондентов.
Напомним, почти пятая часть жителей Алтайского края уже сегодня существует за чертой бедности, не говоря о будущем.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал о тройном шоке для экономики России, при этом есть риск финансового кризиса.