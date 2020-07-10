Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Большинство россиян ожидают снижения доходов в этом году

Более половины россиян ожидают ухудшение материального положения, пишут «Известия».

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

К такому выводы пришли эксперты РАНХиГС, ссылаясь на результаты собственного мониторинга.

«Пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи», — отметил завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

36% опрошенных считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% уверены, что их жизнь существенно ухудшится. Лишь 25% опрошенных не ожидают изменений в доходах, а 6% и вовсе настроены на улучшение материального положения.

При этом угрозу пандемии для экономики оценивают как значимую 69% респондентов.

Напомним, почти пятая часть жителей Алтайского края уже сегодня существует за чертой бедности, не говоря о будущем.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о тройном шоке для экономики России, при этом есть риск финансового кризиса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость