Брикеты-лизунцы. Алтайская соледобывающая компания будет работать на лосей

«Алтайская соледобывающая компания» начала выпуск брикетированной соли-лизунца. Такие брикеты используются для подкормки копытных, как сельскохозяйственных, так и диких.

Больше соли, больше брикетов

Компания с 2013 года разрабатывает бурлинский солепромысел. Первоначально ежегодная добыча составляла около 75 тыс. тонн сырья, однако после технологических усовершенствований объем вырос более, чем вдвое — до 155 тыс. тонн в 2022 году.

Ранее предприятие наладило производство банных брикетов для саун и бань. Продукт рассчитан преимущественно на туристов, посещающих Алтайский край, и распространяется в качестве сувенира.

Лось. Открытые источники.

Влияние соли на животных

Если говорить о сельском хозяйстве, то стоит отметить, что от наличия соли в рационе коровы напрямую зависят суточный удой и жирность молока. Молочный жир без соли попросту не может образоваться. С каждым надоенным литром молока корова теряет порядка 2 г соли.

Подкормка солью диких животных делает их более устойчивыми к заболеваниям, а также защищает от отравления минеральными удобрениями. Во время минерального голодания лоси и другие копытные могут поедать солесодержащие удобрения и насмерть травиться ими.

Бурлинское озеро. Coopypasted, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org