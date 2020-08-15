70 человек в день. Жители Алтайского края массово регистрируются как самозанятые

Более 3 тыс. жителей Алтайского края зарегистрировались в качестве самозанятых с 1 июля — даты введения в регионе налога на профессиональный доход. Об этом сообщили в управлении края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В чем выгода налога на профдоход

Региональный закон «О введении на территории края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» начал действовать с 1 июля 2020 года. С этого времени в качестве самозанятых в крае зарегистрировано 3199 человек — это по 70 человек в день.

Закон позволяет гражданам максимально просто регистрироваться в качестве самозанятых через мобильное приложение, не использовать, не отчитываться перед госорганами и платить налоги по низким ставкам: 4% при работе с физлицами, 6% - с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Косметологические услуги на дому. Налог на профдоход. Pixabay.com

На кого он рассчитан

Введение этого спецрежима имело целью, в первую очередь, вывести из тени многочисленных репетиторов, дизайнеров, программистов, юристов (за исключением адвокатов), консультантов, домашнего персонала (личных водителей, домработниц, нянь), риэлторов, мастеров ногтевого сервиса, косметологов и других.

В начале августа Надежда Капура, начальник управления края по труду и занятости населения, привела данные Росстата, согласно которым в 2019 году в теневом секторе региона трудилось около 27% работающего населения. Это 292 тыс. человек.

Если эти 3 тыс. самозанятых относились именно к теневому сектору, то за 1,5 месяца на налог на профдоход перешли около 1% от них. В дальнейшем, впрочем, речь шла уже о том, что этот налоговый режим поддержит действующих предпринимателей в трудный из-за пандемии период.

Само ведомство пока не приводит, какие именно категории граждан зарегистрировались.

Выпечка. Бизнес. Налог на профдоход. Pixabay.com

Кто регистрируется в других регионах

В регионах, в которых налог на профдоход был введен раньше, сообщают, что на него переходили таксисты, косметологи, парикмахеры, а также действующие предприниматели.

Как уже сообщал Altapress.ru, этот налоговый режим могут применять физлица и предприниматели края. При этом доходы самозанятого не должны превышать 2,4 млн рублей в текущем календарном году (без учета официальной зарплаты).

Подробно обо всех подводных камнях и преимуществах налога на профдоход можно прочитать здесь.