Чем удивили нас финансисты в 2020 году и чем удивят в 2021-м

Стрессы 2020 года не помешали проявить чудеса креативности сотрудникам банков. Запуск оплаты покупок по взгляду — вот, пожалуй, все, что нужно знать о новшествах года в финансовом секторе, чтобы понять происходившее. Но мы расскажем о них подробнее, ведь в год пандемии наметились новые тренды, которые — кто знает? — станут определять нашу жизнь в ближайшие годы.

Пришел , увидел , заплатил

Оплату взглядом начал внедрять в московских кофейнях небезызвестный новатор Сбербанк. Фокус удался. Сегодня эта штука есть уже на сотнях касс самообслуживания магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Пока, правда, только в Москве — но какие наши годы.

Ты подходишь к кассе. Сканируешь товары. Выбираешь режим «Оплата одним взглядом», смотришь в камеру — и деньги списаны. Бесконтактные карты, оплата смартфоном — все это уже старо, друзья.

«Оплата взглядом занимает несколько секунд», — утверждает Михаил Бернер, гендиректор Visa в России, партнера Сбербанка.

И все-таки слово «взгляд» здесь больше для красоты. 3D-камера на кассе на самом деле считывает биометрические данные (сканирует лицо) — понятно, для этого покупателю надо их заранее сдать и быть клиентом Сбера.

Но это уже детали. Проект сейчас проходит обкатку и (скажем по секрету), возможно, уже в этом году появится в Барнауле. Согласитесь, перспективы у него многообещающие.

Глаз. СС0

Фейсы и войсы

То, что биометрия пошла в массы, — уже факт. Голос, лицо — все это активно используют и другие банки. К примеру, «Альфа-Банк», тоже большой поклонник технологий будущего, прошлым летом запустил распознавание клиентов кол-центра по голосу. Ты просто поздоровался — и тебя тут же узнали.

Более того, банк развивает сеть офисов, где клиента на входе встречает и идентифицирует терминал с технологией FaceID. Входишь в офис — а видеокамера точно распознает тебя по «фейсу».

«Затем к клиенту подходит менеджер с планшетом, уже владеющий информацией о его статусе и предполагаемой операции», — рассказала Ирина Бубенко, региональный управляющий «Альфа-Банка» в Барнауле.

В 2021 году такой фиджитал-офис (диджитализация плюс физическое присутствие) появится в Барнауле.

Еще пара лет — и мы будем заходить в самолет без документов, просто заглянув в камеру и сказав в микрофон пару ласковых слов. И это станет нормой — как электричество и сотовая связь.

губы. Помада. ССО

Банки и спрос

Такие новшества выглядят, конечно, эффектно. Общие изменения, которые переживает финансовый сектор, быть может, менее заметны. Но на жизнь они влияют ничуть не меньше.

Сегодня банки и их «дочки» учат, лечат, доставляют продукты, лекарства и посылки, перевозят на такси и делают сверхмощные вычисления. «Мы не банки — мы экосистемы», — заявляют фанаты этого типа развития.

«У нас девять основных индустрий и более 60 дочерних компаний, предоставляющих нефинансовые сервисы. 37% сибиряков, а это почти 5,5 млн человек, уже пользуются разными продуктами экосистемы», — рассказывает Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка Сбербанка.

Экосистемы — не новость 2020 года. Новость в том, что банки, обладающие большими финансовыми возможностями, как оказалось, способны быстрее другого бизнеса реагировать на потребности рынка.

Доллары. Банк. Михаил Хаустов

Мнение Светлана Сапожникова,

директор оперофиса «Барнаульский» банка «Акцепт»: — В конце 2020 года банк разработал корпоративные карты с кешбэком, которые позволили сделать управление корпоративными платежами более удобным и при этом дали возможность получать дополнительный доход. С данной картой предприниматель может рассчитываться в любой точке мира. Ирина Бубенко,

региональный управляющий «Альфа-Банка» в Барнауле: — Основной урок, который мы вынесли из ситуации 2020 года, — это работать на опережение. Лариса Кузнецова,

пресс-секретарь банка «Открытие» по СФО: — В 2020 году на удаленное обслуживание перешли 87% клиентов-юрлиц. Большинство операций наши клиенты-юрлица проводят через Sky Office — облачную платформу.

Доктора и самокаты

К примеру, сервис доставки еды «СберМаркет» пришелся как нельзя кстати на пике антиковидных ограничений — сибиряки за 2020 год сделали с его помощью больше миллиона заказов.

В том же году Сбербанк купил компанию «Самокат», доставляющую продукты быстрее быстрого — всего за 15−20 минут, причем по ценам магазинов у дома. К слову, в ближайшее время «Самокат» «приедет» и в Барнаул.

«Вот приходят гости, и, пока закипает чай, у тебя уже есть все, что надо», — объясняет работу «Самоката» Татьяна Галкина.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

Врачи из сберовского сервиса «Телемедицина» консультировали больных коронавирусом в пик пандемии. Банковский суперкомпьютер «Кристофари» решал задачи новосибирских ученых.

А эксперты-управленцы из банка помогали корпоративным клиентам изменить бизнес-модель и оптимизировать электронный документооборот.

Денежный «Магнит»

Между тем бизнес-модель банков тоже постепенно претерпевает изменения. К примеру, ВТБ в 2020 году заявил о сотрудничестве с другими игроками рынка (не банковскими) в формате white label.

Это когда партнеры используют лицензию и инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских услуг — но под их, партнеров, собственным брендом. Суть такого взаимодействия выражена в одной фразе: «Свеча ничего не теряет, если от ее пламени зажглась другая свеча».

Финансы. Банковские карты. открытые источники ( CC0)

Для начала ВТБ вместе с сетью супермаркетов «Магнит» запустил платежный сервис Magnit Pay. Всем, кто скачал приложение «Магнит», выпускается виртуальная карта банка группы ВТБ. Ею можно расплачиваться везде и получать бонусы по программе лояльности — прежде всего в магазинах торговой сети. Но не только там.

Выгоден сервис и «Магниту» (так как привлекает заинтересованных в получении бонусов клиентов), и банку (тот получает новых клиентов). В итоге менее чем за четыре месяца работы платежного сервиса его активными пользователями стали около 200 тыс. человек.

Кадровая революция

Наконец, не можем не сказать еще об одном изменении 2020 года, которое мы с вами, скорее всего, и не приметили: переводе банковских сотрудников на удаленную работу.

«Мы предполагаем, что возврата к привычному формату работы в офисах уже не будет, поэтому взят фокус на разработку IT-платформ по оптимизации процессов удаленных рабочих мест», — рассказывает Ирина Бубенко.

Телефон , компьютер. unsplash.com

А ведь много лет работодатели чего только не придумывали, чтобы присматривать за персоналом: ставили стеклянные двери, селили людей в офисы на 300 мест. Казалось, это и дисциплинирует, и ускоряет принятие решений. А близкие контакты стимулируют творчество. Как бы не так!

Оказалось, координация сотен сотрудников на удаленке — не проблема. А следить за людьми на рабочем месте нет смысла: по неведомым причинам они сами готовы трудиться много и выдавать результаты. Причем удаленка не помешала банкам реализовать крутые новшества. Ну разве это не революция в управлении и кадровом деле?

«Система удаленной работы показала свою эффективность, в том числе с точки зрения аренды площадей. Поэтому банк принял решение в 2021 году по всей стране перевести 2,6 тысячи сотрудников на постоянную удаленную работу. В первую очередь дистанционно будут работать службы, не контактирующие с клиентами», — рассказала пресс-секретарь банка «Открытие» по Сибирскому федеральному округу Лариса Кузнецова.

А сколько офисов может высвободиться из-за этого? И как придется перестраиваться общественному транспорту, потерявшему пассажиропоток? В общем, как ко всякой революции, к этой тоже есть много вопросов.