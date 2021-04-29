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Экономика

Пульс — слабый, дыхание — учащенное. Оперативная диагностика Алтайского края по пяти индикаторам

Altapress.ru выделяет пять главных тенденций в социально-­экономической жизни Алтайского края по итогам 2020 года. Это сокращение населения, динамика зарплат, строительство жилья, аграрный экспорт и индекс качества жизни. Именно здесь, на наш взгляд, произошли наиболее заметные процессы. Как негативные, так и позитивные.

Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году.
Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году.
ИД "Алтапресс"

Индикатор 1. Население исчезает

Представьте, что в Алтайском крае полностью исчез крупный сельский район с численностью населения 18 тыс. человек. И это только за один год. А за два последних года исчезла примерно целая Тальменка. Страшно подумать, но это именно так.

Убыль населения — главная социально-экономическая проблема края. Власти наверняка будут оправдывать негатив тем, что все беды из-за коронавируса. Но это не совсем так. В 2019 году COVID-19 еще не было, а население в крае сократилось почти на 12 тысяч. Тоже целый район.

Очевидная проблема в другом. Новое правительство публично заявило, что Алтайский край — это бедный и отсталый регион. Но, сказав «А», чиновники не просто убили надежду на изменения. Они не сказали «Б» — что все-таки собираются предпринять для качественных преобразований. Четкого понимания того, как нам стать регионом с достойным уровнем жизни, сегодня никто не озвучил.

Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края.
Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края.
Altapress.ru.

Правительственная программа по выводу Алтайского края из кризиса звучит смешно. Грубо говоря, если 5 млрд рублей разделить на все население Алтайского края (1 млн 340 тыс. человек), то получится примерно по 3731 рублю каждому из нас за пятилетку. Или 62 рубля в месяц. Это даже стартовым капиталом не назовешь.

Индикатор 2. Зарплата ползет

По официальным данным, начисленная заработная плата в крае в 2020 году составила в среднем 29 983 рубля в месяц. Отнимаем 13%, остается чуть больше 26 тысяч. Понятно, что нужно учитывать и нашу аграрную специфику, и серый зарплатный сектор (примерно 30%), и большое количество ИП, в которых, как известно, нет такого понятия, как «зарплата», а есть только «доход».

Но дело сейчас не только в этом. Главная проблема в том, что в крае не просматривается экономических механизмов, которые бы заставляли так называемый реальный сектор платить зарплату «вбелую», повышать ее и соблюдать динамику роста, сопоставимую с бюджетниками.

Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году.
Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году.
ИД «Алтапресс»
Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году.
Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году.
ИД «Алтапресс»
Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году.
Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году.
ИД «Алтапресс»

Да, бизнесмены у нас — не ангелы, себя они вряд ли обидят. Обратите внимание, насколько выросло количество миллионеров в крае за год коронакризиса. Но! Слабый в целом рост зарплат (всего на 7 с небольшим процентов) говорит лишь о том, что власти не смогли убедить бизнес в том, что это делать сегодня необходимо. Системно эта работа не ведется.

И кстати, если отнять от процентного показателя роста зарплат официальную инфляцию в крае (5,4%), то останется всего два процента. Очень слабая положительная динамика.

Индикатор 3. Вывозим масло и зерно

Главный, по нашим оценкам, положительный итог 2020 года — рост экспорта сельхозпродукции. Он вырос на 18% и составил 223 тыс. тонн. Экспорт — валютная выручка, которая позволила кому-­то из сельхозпроизводителей разбогатеть или по меньшей мере рассчитаться с долгами.

Подсолнечное масло.
Подсолнечное масло.
Олег Богданов

Растительное масло, лен, пшеницу с Алтая в основном закупает Китай. При этом китайцы — очень жесткие переговорщики и контролеры. Они лишнего не переплатят и кого попало на свой рынок не пустят. То, что алтайские переработчики туда прорвались и закрепились, уже хорошо.

Индикатор 4. Строители поднимаются

В 1990-е годы среди младобизнесменов был такой популярный вопрос: «А ты на чем поднялся?».

Барнаульские строители поднимаются сегодня на госпрограммах льготной ипотеки, бегстве сельского населения в Барнаул и на слишком лояльном отношении городских властей по выделению участков и, скажем так, участочков под квартальную и точечную застройку.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года.
На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года.
Анна Зайкова.

В итоге ввод жилья составил 827 тыс. кв. метров (+9%). Объем строительных работ увеличился на 12%. Строительство, безусловно, для края с каждым годом становится все более стратегической отраслью. И хорошо, что она растет.

Но — два парадокса. На первый обратил внимание на заседании правительства губернатор Виктор Томенко. В крае зарегистрировано 5 тыс. строительных организаций, а в них насчитывается всего 18 тыс. человек. Получается, по 3,5 человека в фирме?

Недвижимость. Новостройки Барнаула.
Недвижимость. Новостройки Барнаула.
altapress.ru

И второй — в рейтинге 100 крупнейших налогоплательщиков края по итогам прошлого года застройщиков всего три. Это «Жилищная инициатива», БКЖБИ-2 и «ЖБИ Сибири». А где все остальные?

Индикатор 5. Плюс четыре

В рейтинге «Качество жизни» (РИА «Рейтинг» учитывает при его составлении все базовые статистические экономические показатели) Алтайский край по итогам 2020 года облюбовал 68-е место. А в 2019-м мы были на 72-й строчке.

Сердце.Здоровье.
Сердце.Здоровье.
открытые источники в интернете

Объективно говоря, если верить этой статистике, жизнь стала на толику лучше прежней. Как говорили в старину: «Разбогател Ерошка — есть собака и кошка».

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