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24 октября 4°C

«Черкизово» начало выпускать на алтайском заводе продукцию под известной маркой

Предприятие «Алтайский бройлер» в Бийске в начале октября отгрузило первую партию продукции «Петелинка». Как отмечает собственник завода — группа «Черкизово» — курятину под федеральным брендом можно найти в нескольких барнаульских магазинах. Есть она и в новосибирском «Бахетле».

Производство на "Алтайском бройлере" в Бийске
Производство на "Алтайском бройлере" в Бийске
Дмитрий Лямзин

В ближайшее время компания планирует начать реализацию продукции «Петелинка» в сибирских магазинах федеральных торговых сетей «Магнит», «Лента», «Ашан» и других.

Кроме этого, планируются отгрузки в крупнейшие локальные сети — «Мария-Ра» и «Аникс».

Производство на &quot;Алтайском бройлере&quot; в Бийске
Производство на «Алтайском бройлере» в Бийске
Дмитрий Лямзин

Вся курица, используемая для производства на фабрике в Бийске, выращена в соседнем Зональном районе. Чтобы подчеркнуть это, на упаковке местного производства «Черкизово» разместило специальную маркировку «Выращено на Алтае».

В сентябре основатель федеральной компании Игорь Бабаев сообщал, что бийское предприятие будет выпускать продукцию под маркой «Петелинка», но и марку «Алтайский бройлер» тоже сохранят.

Что еще сделал инвестор?

В 2019 году «Черкизово» завершило на «Алтайском бройлере» первый этап модернизации, главная цель которой наладить процессы производственной логистики. На предприятии в Бийске было установлено новое оборудование, которое позволяет максимально сократить пребывание продукции в цехе разделки.

Время от момента охлаждения до упаковки теперь не превышает 15 минут.

В сентябре инвестор также определился с площадками в Зональном районе, где в течение полутора лет планируется построить два новых птичника. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей.

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