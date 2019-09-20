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20 сентября 26°C

Группа «Черкизово» решила, где на Алтае будет строить птичники за 3 млрд рублей

Группа «Черкизово», в декабре прошлого года выкупившая крупное предприятие «Алтайский бройлер», определилась с площадками для нового проекта. В конце сентября инвестор обещает представить его подробную концепцию.

Производство на "Алтайском бройлере" в Бийске
Производство на "Алтайском бройлере" в Бийске
Дмитрий Лямзин

Как рассказал altapress.ru Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства Алтайского края, выбор был сделан в пользу Зонального района. Ранее собственники «Алтайского бройлера» отмечали, что рассматривают несколько территорий.

Один из участков площадью 137 га «Черкизово» уже утвердило, по второму в 245 га еще идет процесс согласования, сообщили в минсельхозе.

В 2020 году инвестор планирует начать строительство двух новых птичников, для того, чтобы увеличить производство мясо бройлера с нынешних 55 тыс. тонн до 116 тыс. Сделать это компания планирует за два года. Объем вложений в данный проект оценивается в 3 млрд рублей.

Сергей Михайлов, генеральный директор «Черкизово»
Сергей Михайлов, генеральный директор «Черкизово»
Дмитрий Лямзин

Сергей Михайлов,
генеральный директор «Черкизово»:

Сейчас идет активная проработка данного проекта. У компании есть серьезных опыт возведения подобных объектов в разных регионах страны. Если раньше мы строили за 2−3 года, то теперь укладываемся в 10 месяцев. Но для этого нужна большая подготовительная работа, которую мы сейчас проводим вместе с правительством Алтайского края. Речь идет о дорогах, сетях и коммуникациях к новым площадкам. Планируем закончить эти работы к марту 2020 года, чтобы приступить к реализации проекта по птице.

В 2019 году «Черкизово» завершило на «Алтайском бройлере» первый этап модернизации, главная цель которой наладить процессы производственной логистики. На предприятии в Бийске было установлено новое оборудование, которое позволяет максимально сократить пребывание продукции в цехе разделки.

Время от момента охлаждения до упаковки теперь не превышает 15 минут.

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