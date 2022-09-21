21 сентября
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Экономика

Что будет с бюджетом России в 2023 году, сообщили СМИ

Дефицит бюджета в России останется прежним в 2023-м, сообщает «Коммерсантъ».

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Бюджетный дефицит установится на уровне 2022 года, передает издание со ссылкой на правительство России.

Орган власти сформировал параметры доходов и расходов страны на 2023−2025 годы.

По имеющейся информации, бюджетный дефицит в следующем году составит примерно 2% ВВП или 3 трлн рублей.

«На 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8% ВВП, но изменения в прогнозе позволяют увеличить расходы на 1,6 трлн рублей», — говорится в материале кабмина.

Уточняется, что федеральные расходы могут достигнуть 26 трлн рублей.

Напомним, ЦБ ограничил выдачу займов и потребительских кредитов.

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