Что будет с бюджетом России в 2023 году, сообщили СМИ

Бюджетный дефицит установится на уровне 2022 года, передает издание со ссылкой на правительство России.
Орган власти сформировал параметры доходов и расходов страны на 2023−2025 годы.
По имеющейся информации, бюджетный дефицит в следующем году составит примерно 2% ВВП или 3 трлн рублей.
«На 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8% ВВП, но изменения в прогнозе позволяют увеличить расходы на 1,6 трлн рублей», — говорится в материале кабмина.
Уточняется, что федеральные расходы могут достигнуть 26 трлн рублей.
Напомним, ЦБ ограничил выдачу займов и потребительских кредитов.