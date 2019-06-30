Что изменится с 1 июля в российском законодательстве для крупного и малого бизнеса

В России с начала июля вступят в силу новые законы, которые повлияют на ведение крупного и среднего бизнеса и предпринимательскую деятельность в нашей стране. Altapress.ru изучил законодательные изменения и предлагает краткий обзор наиболее актуальных из них.

Конференция "Развитие малого и среднего бизнеса в Алтайском крае: вызовы, угрозы, возможности и перспективы".

Новая льгота по НДС

Со второго полугодия компании, предоставляющие услуги за рубежом, смогут получить вычет по НДС. Для этого нужно всего два условия: работы или услуги должны действительно происходить за рубежом, а виды услуг, предоставляемых компаниями, не должны приводиться в налоговом законодательстве.

Кроме того, от НДС теперь будут освобождаться операции по:

● передаче на безвозмездной основе объектов социально-культурного назначения в региональную или муниципальную казну;

● передаче на безвозмездной основе в государственную казну объектов недвижимого имущества;

● передаче на безвозмездной основе имущества в собственность РФ для целей организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике.

Обязательная установка онлайн-касс

С 1 июля ряд компаний и индивидуальных предпринимателей обязаны использовать онлайн-кассы. Правда, некоторые из них получили отсрочку до 1 июля 2021 года.

К ним относятся предприниматели без наемных работников, которые продают товары собственного производства или оказывают какие-либо услуги.

Как только в компании появляются наемные сотрудники, предприниматели должны установить онлайн-кассу за 30 дней после заключения трудового договора.

Онлайн-кассы обязаны установить:

● Предприниматели, работающие на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) и на патенте, которые продают товары несобственного производства и у которых нет наемных работников,

● Предприниматели на ЕНВД и патенте, которые оказывают услуги или выполняют работы и у которых есть наемные работники,

● Организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства проездных документов и талонов для проезда в общественном транспорте,

● Владельцы, которые продают товары и услуги с помощью автоматизированных систем без наемных работников.

Определена плата за код для маркировки

С 1 июля будет взиматься плата за предоставление кодов для нанесения на товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации. Размер платы составит 50 копеек за код без учета НДС.

Коды маркировки предоставляются бесплатно только для лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших. При этом предельная отпускная цена производителя не должна превышать 20 рублей.

Теперь в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировки средствами идентификации, входит обувь.

Изменение условий контрактов на капремонт или коммунальные услуги

В случаях строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства можно будет поменять условия в контрактных документах:

● в любых контрактах — срок, если его нарушил подрядчик. Дополнительное время не может превышать первоначального срока. Подрядчик обязан выплатить все начисленные неустойки. Стороны должны согласовать новый срок возврата суммы, предоставленной в обеспечение контракта.

● в контрактах, заключенных на год и более — любые условие (за исключением срока), в случае, если возникли независящие от сторон обстоятельства, из-за которых невозможно выполнить работы. Цена контракта можно увеличить не более чем на 30%. Изменение условий возможно только при решении правительства, высшего исполнительного органа региона или местной администрации.

● контракт с единственным поставщиком, если закупаются:

.- услуги естественных монополий

— коммунальные услуги: вода, тепло, газ

— услуги по управлению многоквартирным домом

— услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений

— электроэнергия или услуги по энергоснабжению

— аренда нежилого здания

— услуги по предоставлению лечения за рубежом

— иностранные юридические услуги

Заказчики смогут сменить исполнителя без торгов

Теперь при расторжении контракта по любому основанию, можно заключить новый с участником, заявке которого был присвоен второй номер. В случае, если заказчик отказался от исполнения контракта, первого исполнителя следует предварительно включить в Реестр недобросовестных поставщиков.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением и заявкой нового исполнителя. Если первоначальный контракт был частично исполнен — объем обязательств и цену потребуется уменьшить.

Соответствие дополнительным требованиям проверят операторы

Операторы электронных торговых площадок (ЭТП) будут вести реестр участников закупок, аккредитованных на ЭТП. Переквалификация по дополнительным требованиям будет проводиться операторами на электронной площадке.

Участники высылают подтверждающие документы оператору, который в течение 5 рабочих дней принимает решение: размещать данные документы или нет.

В первом случае оператор ЭТП в течение 1 часа с момента принятия решения направляет участнику соответствующее уведомление, во втором — указывает причину отказа (в данном случае участник не сможет подать заявку)

Упрощение оценки заявок на участие в строительных аукционах

Для упрощения строительных закупок будет введен термин «согласие». Если в электронном аукционе размещена проектная документация, то от участника в первой части заявки потребуется только согласие. Другими словами, заказчику теперь не придется оценивать первые части заявок.