Где посадки. Как алтайские заключенные развивают сельское хозяйство в колониях

В аграрном секторе нашего региона есть сельхозпроизводитель, который стоит особняком от остальных, — это УФСИН России по Алтайскому краю. В активе ведомства на праве бессрочного пользования и аренды находится 4152 гектара земли. В 2018 году исправительные учреждения произвели сельхозпродукции на 85,8 млн рублей.

Что выращивают и пожинают

Заключенные Алтайского края, занятые сельхозтрудом, проводят агротехнические работы, выращивают овощи, яровые зерновые и технические сельскохозяйственные культуры. Учреждения уголовно-исполнительной системы края полностью обеспечивают свои потребности в растительном масле, гречневой крупе, муке, картофеле, моркови, капусте, свекле, огурцах и томатах.

Излишки продукции краевой УФСИН поставляет коллегам в другие регионы (Республика Алтай, Томск, Челябинск, Хабаровск, Владивосток) и на «гражданский рынок». В 2018 году прибыль от продаж составила почти 2,5 млн рублей.

Производство муки в алтайской колонии. УФСИН России по Алтайскому краю

В 2019 году засеяли 863 гектара земли — остальную площадь занимают пары и залежные земли. Заключенные высадили 370 га подсолнечника, свыше 150 га картофеля и овощей, а также порядка 350 га зерновых.

Все, что выращивают в исправительных учреждениях, там же перерабатывают: для этого функционируют мельничные комплексы и крупяные производства, линия по изготовлению подсолнечного масла, цех по переработке молочной продукции и участок по производству комбикормов.

В прошлом году алтайские исправительные учреждения произвели 176 тонн мяса, 455 тонн молока, 1920 тонн овощей (в том числе картофеля), 283 тонны семян подсолнечника.

В барнаульской ИК-3 работает цех по производству полуфабрикатов, где выпускают пельмени, хинкали, чебуреки. Там же пекут кондитерские изделия, делают макароны, каши. В ЛИУ-1 Барнаула выращивают свиней и производят мясокопчености. Во многих колониях налажена выпечка хлеба из муки собственного производства.

Пашня

Более половины засеянных земель обрабатывают в ИК-5 Рубцовска — это 470 га. Еще 365,5 га относится к участку барнаульской ИК-3.

Посевная. УФСИН России по Алтайскому краю

Посевная в алтайских колониях началась в конце апреля. На полевых работах заняты 46 осужденных. В ИК-5 высадили поздний картофель и подсолнечник. В ИК-3 выращивают овес и ячмень на комбикорм для свиней, которые содержатся в ЛИУ-1, а также гречиху и скороспелый картофель.

Станислав Есин,

старший инженер сельскохозяйственной группы отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Алтайскому краю:

Труд на земле, конечно, очень тяжелый. В одном только Рубцовске высаживают 100 га картофеля. Мы стараемся по максимуму облегчить работу заключенных: посадка, обработка и уборка картофеля у нас проводятся не вручную, а с помощью техники. Осужденные в большей степени заняты на переборке картофеля.

Трактор «Кировец». УФСИН России по Алтайскому краю

Молочное производство

В 2014 году в шипуновской колонии-поселении № 7 запустили участок по производству питьевого молока, сметаны, сливок и сливочного масла. На заводе трудятся шесть осужденных женщин в две смены. Руководит молочным производством в КП-7 технолог Маргарита Федюкова.

«Завод у нас небольшой, но это не мешает соблюдать все этапы производства: здесь мы очищаем, охлаждаем, сепарируем, нормализуем и пастеризуем молоко», — говорит технолог.

На молочном заводе в шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева На молочном заводе в шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева На молочном заводе в шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева В шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева На молочном заводе в шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева

Масло фасуют в контейнеры по 200 и 500 г, а также в коробки по 4,8 кг. В 2018 году колония заключила договор с санаторием «Чемал» и поставила туда 3,7 тонны сливочного масла. Еще 320 кг отгрузили местному индивидуальному предпринимателю. На территории колонии есть магазин, где это же масло могут купить заключенные, сотрудники колонии и местные жители.

Дмитрий Смирнов,

заместитель начальника КП-7:

Масло у нас не залеживается, его разбирают в этот же день. Оно ведь у нас без всяких примесей, натуральное — все благодаря «дедовскому» способу изготовления. Молоко и другая продукция проходят строгий контроль качества: мы следим за своими показателями самостоятельно, а также проводим экспертизу готовой продукции в специализированных аккредитованных лабораториях.

На молочном заводе в шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева

Даже 5-литровые бутылки под молоко в колонии производят своими силами: для этого есть цех по выдуванию ПЭТ-тары. В сутки здесь изготавливают по 600 бутылок.

Коров выращивают в подсобном хозяйстве за территорией колонии — всего 286 голов мясо-молочной породы, в том числе 90 дойных. В этом году планируют докупить еще 24 головы — для воспроизводства стада.

Скот пасут и кормят зимой наемные работники из числа местных жителей. Они же занимаются заготовкой сена, а доят коров осужденные женщины.

Стадо коров шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева

Овощная база

Шипуновская колония-поселение одна обеспечивает все колонии края овощами (кроме картофеля). Вспахивают землю и обрабатывают ее от вредителей наемные трактористы — сельчане охотно идут на эту работу. Поливают земли арычным методом. Заключенные же занимаются посадкой, прополкой, ручной точечной обработкой от насекомых.

«СК» приехал в колонию в самый разгар посадки капусты. В этом году в учреждении самостоятельно вырастили 60 тыс. корней рассады, остальное докупили. Посевные площади занимают 27,5 гектара, на каждом из которых около 12 тыс. саженцев.

Работа на полях шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева Капустное поле шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева Саженцы в шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева Работа на полях шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева Работа на полях шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева

Дмитрий Смирнов,

заместитель начальника КП-7:

Многие удивляются, как мы столько выращиваем, учитывая, что у нас в полях работают 30 человек из 52 занятых трудом. Ведь процесс у нас по большей части ручной, тяжелый — ту же картошку выкапывать проще. Но мы давно заметили: женщины более трудолюбивый народ, чем мужчины, и к своей работе относятся с большим теплом. Поэтому, наверное, и урожаи собираем хорошие.

В полях приходится трудиться с ранней весны до глубокой осени. Время, когда появляются первые огурцы и помидоры, — самое радостное для заключенных, ведь их можно сорвать прямо с грядки и порезать в салат. Когда уборка урожая заканчивается, женщины в КП-7 консервируют часть огурцов, томатов и капусты — все это тоже идет на нужды колоний.

Соленые огурцы. УФСИН России по Алтайскому краю

Регламент труда

Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться, если позволяет возраст и здоровье, но на практике работой удается обеспечить далеко не всех. Это общероссийская проблема. В колониях края устроено на работу около 30% трудоспособных осужденных. У алтайских заключенных самая высокая зарплата по сравнению с другими регионами.

Далеко не все осужденные трудятся в полях и на предприятиях колоний — многих отправляют на государственные предприятия края, заключают договоры на трудоустройство с крупным бизнесом и мелкими предпринимателями. Осужденные имеют право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.

Цех по производству ПЭТ-бутылок в шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева

В 2018 году в исправительных колониях Алтайского края на оплачиваемых работах были заняты 2268 человек. В аграрной отрасли трудились 85 человек, или 4% от общего количества трудоустроенных.

Труд в колонии засчитывается в общий трудовой стаж. Осужденные имеют право на ежегодный 12-дневный оплачиваемый отпуск, в том числе с выездом за пределы исправительного учреждения.

Не оплачивается только труд по благоустройству исправительных учреждений. Продолжительность таких работ не превышает двух часов в неделю.

Сельхозпроблемы и план

Планирование сельскохозяйственной деятельности, как и всего производства, — обязательный процесс в УФСИН по Алтайскому краю. План формируется прежде всего из потребностей учреждений в выпускаемом продукте, а также с учетом мощностей производства.

Дмитрий Заюков,

главный инженер УФСИН России по Алтайскому краю:

Типичные проблемы фермерских хозяйств не минуют и учреждения УИС. Случаются и неурожайные сезоны, и низкие закупочные цены. Решение проблем зависит от ситуации. Мы расширяем ассортимент выращиваемых культур, вкладываем средства в новую технику, применяем новые способы посева. Все это помогает нам избежать убытков.

В прошлом году начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачёв обсуждал вопрос совершенствования аграрного направления внебюджетной деятельности колоний с губернатором Виктором Томенко. В ноябре в правительство направили обращение о поддержке алтайских исправительных учреждений, в том числе предложили включить труд заключенных в региональные программы.

Для решения этого вопроса краевой минсельхоз запросил статистические данные о сельскохозяйственном производстве в учреждениях УИС. В январе 2019 года представители краевого УФСИН России и минсельхоза обсудили вопрос о предоставлении колониям права безвозмездного пользования новой сельскохозяйственной техникой. Решение по этому поводу должен будет принять губернатор Алтайского края.

Цифры

76 единиц сельскохозяйственной техники имеется в учреждениях УИС, в том числе 16 тракторов, два зерноуборочных комбайна, две прицепные жатки, семь плугов, семь культиваторов, 12 сеялок и посадочных машин, две дождевальные машины, три опрыскивателя и другое навесное и прицепное оборудование.

8,36 млн рублей потратил УФСИН по Алтайскому краю на с/х технику в 2016 году.

19,70 млн рублей отдали на закупку техники и навесного оборудования в 2017 году.

4,25 млн рублей выделили на развитие с/х отрасли производства в 2018 году.