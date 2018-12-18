Чтобы получить все гарантии и выплаты, предпенсионеры должны будут подтвердить свой статус

За пять лет переходного периода пенсионной реформы в Алтайском крае под новую категорию предпенсионеров попадут 150−152 тысячи жителей региона. Об этом 18 декабря сообщил глава алтайского отделения Пенсионного фонда России Борис Трофимов.

Предпенсионеры — новая правовая категория. Это люди, чей возраст начинается на 5 лет «младше» официально установленного пенсионного возраста. С теми, кто к ней будет относиться в 2019 году, ПФР «будет нарабатывать практику».

Всем предпенсионерам необходимо будет получить подтверждающий документ в Пенсионном фонде. Именно он позволит претендовать на положенные льготы и социальные гарантии.

Например, чтобы получить льготу по налогу на имущество или на транспорт (нулевую ставку), необходимо будет подать заявление и подтверждающие документы в налоговую службу.

Кроме того, такой документ может стать своего рода гарантией неувольнения. Напомним, федеральное законодательство ввело административную и уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров.

По словам Трофимова, ПФР уже заключил сотни соглашений с работодателями об электронном предоставлении данных о людях предпенсионного возраста.

Предпенсионеры получат дополнительные гарантии на время переходного периода пенсионной реформы. Кроме того, накопительную пенсию с 2019 года можно будет получить при достижении 55 и 60 лет, а не после выхода на пенсию, как было раньше.

Какие налоговые льготы положены предпенсионерам?

С 2019 года налоговые льготы будут предоставлять при достижении пенсионного возраста, установленного старым законодательством. То есть для лиц, достигших 55/60 лет. Речь идет, в частности, об освобождении от имущественного налога на один объект недвижимости.

Кроме того, при достижении прежнего пенсионного возраста (55 и 60 лет) будут предоставляться и региональные и местные льготы, право на которые раньше имели только пенсионеры.