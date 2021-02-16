Чубайс рассказал, как при Кудрине «в топку выбросили» $24 млрд на поддержание рубля

Политик Анатолий Чубайс рассказал в документальном фильме «Крепость», посвященном Алексею Кудрину, про получение в 1998 году кредита МВФ на $24 млрд, пишет РБК .

Чубайс отметил, что в 1998 году на фоне кризиса России удалось оперативно получить кредит Международного валютного фонда (МВФ) на $24 млрд.

Получилось это благодаря работе нынешнего главы Счетной палаты, который тогда занимал пост первого заместителя министра финансов.

«В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти — это займы МВФ. Без большого пакета МВФ пройти невозможно. Бросай все, делай что хочешь, но добейся кредитов. Бросил все, собственно, Алексей, помогал активно тогда в этом деле», — вспомнил Чубайс.

Этот кредит израсходовали на поддержание курса рубля, рассказала Белла Златкис, которая в 1993—1998 годах возглавляла департамент ценных бумаг и финансового рынка Минфина.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Пресс-служба Госдумы.

«Весь кредит ушел на поддержание курса рубля, то есть в топку выбросили. Того самого курса, которого уже не существовало реально. То есть дали возможность иностранцам выйти по высокому курсу. Это никуда, конечно, не годно», — возмутилась Златкис.

Причем, как отметил Чубайс, добиться такой огромной суммы от МВФ предстояло менее чем за месяц. Успешное получение $24 млрд он назвал «триумфом», а сам процесс выбивания — «большой битвой».

Ранее Кудрин рассказал, как «старые хвосты» готовили на него покушение в 2005 или 2006 году.