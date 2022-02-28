Данные с Мосбиржи в ходе утренней сессии: обвал и взлет

Курс доллара в ходе утренней сессии 28 февраля на Московской бирже, которая началась 10.00 мск, вырос с 83 руб. (на таком уровне торги закрылись 25 февраля) до 90 рублей, пишет РБК.

Евро вырос с 93 руб. до 101 руб.

Валютные торги должны были начаться еще в 7 утра по московскому времени, однако их было решено перенести на 10:00 мск. Незадолго до открытия рынка Банк России принял внеплановое решение резко повысить ключевую ставку с 9,5 до 20%.

Нынешний обвал рубля происходит на фоне санкций против Банка России, которые уже ввел Европейский союз, а о планах ввести объявили США и другие страны «большой семерки».

Ранее на внебиржевом рынке Forex курсы рубля к доллару и евро подскочили на 25,48% и 24,12%.

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex по состоянию на 6:55 мск подскочил на 25,48% и достиг 105,2710 руб./долл, следует из данных сервиса investing.com. Это значение более чем на 20 руб. превышает уровень закрытия торгов 25 февраля — 83,89 руб./долл.

Курс евро вырос примерно на столько же — на 24,12%, составив 117 руб. (+22,8 руб. к предыдущему закрытию).