Дефицитный бюджет Барнаула приняли путем опроса, таким же образом обновили план приватизации

Депутаты барнаульской Думы во время пандемии приняли в первом чтении бюджет города, сообщает мэрия Барнаула.

В мэрии подчеркнули, что решения Дума приняла в опросном порядке — в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения COVID-19.

Депутаты в первом чтении утвердили бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Однако документ придется корректировать.

«Предварительно по проекту решения прошли публичные слушания, также вопрос обсудили члены профильного думского комитета, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города проводил дополнительные консультации с представителями депутатского корпуса. В соответствии с решением городскому финкомитету и комитету по бюджету, налогам и финансам городской Думы поручено доработать проект документа, после чего он будет рассмотрен во втором чтении», — пояснили власти.

Пока что бюджет приняли со следующими параметрами: объем доходов на 2021 год составит 13,436 млрд рублей, расходы — 14,094 млрд, дефицит — 658,8 млн.

Депутаты Барнаульской гордумы принимают генплан 30 августа 2019 года Altapress.ru

Также депутаты приняли прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2021−2023 годы.

«В план включено 111 объектов: объекты недвижимости площадью 28145,7 кв. м, объекты инженерной инфраструктуры протяженностью 11656,3 п.м. Ориентировочная сумма доходов от их приватизации составит 312,4 млн рублей», — высчитали специалисты.

Кроме того, решили ввести адресную помощь малоимущим по уплате налога на имущество физлиц. Пока что речь идет только о бедных владельцах квартир с кадастровой стоимостью до 2 млн рублей.

«Оказание помощи будет осуществлено через компенсационные выплаты. Их размер составит половину налогового платежа, но не более 1000 рублей в год. Воспользоваться выплатой смогут 9,7 тысяч семей города», — разъяснили в мэрии.

Напомним, с 1 января 2020 года регион перешел на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости — уплата будет производиться в 2021 году.

Ранее в Алтайском крае приняли проект бюджета на 2021 год и плановый период. Он также дефицитный: разница между расходами и доходами — 5,827 млрд рублей.