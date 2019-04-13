Власти могут самостоятельно разрешить скандал с декларациями депутатов в Барнауле и Бийске

Власти Алтайского края могут «в ручную» разрешить скандал с декларациями бийских и барнаульских депутатов и определить, кто именно должен лишиться поста, сообщает « Банкфакс » со ссылкой на свои источники.

Когда ты наивно думаешь, что за тобой никто не подсматривает.

По данным источников «Банкфакса», краевые власти собираются сохранить мандаты «удобным» избранникам, остальных же отправить с постов «по собственному желанию». Сообщается, что якобы уже начались консультации с кандидатами на выбывание.

Ситуация может разрешиться уже в конце апреля, на ближайших сессиях АКЗС.