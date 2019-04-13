Власти могут самостоятельно разрешить скандал с декларациями депутатов в Барнауле и Бийске

По данным источников «Банкфакса», краевые власти собираются сохранить мандаты «удобным» избранникам, остальных же отправить с постов «по собственному желанию». Сообщается, что якобы уже начались консультации с кандидатами на выбывание.
Ситуация может разрешиться уже в конце апреля, на ближайших сессиях АКЗС.
Напомним, 24 декабря прокуратура края сообщила о том, что подает в суд, чтобы обязать Барнаульскую гордуму рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов, которые предоставили неточные или неполные данные при предоставлении сведений и доходах и имуществе за 2017 год. Таких из 40 депутатов оказалось 14. Пока в карточке суда указаны 5 человек (единороссовцы Вячеслав Перерядов, Марата Жумадилова, Александр Лисицын, Алексей Меркулов и справедливоросс Егор Банщиков.
Ситуация повторилась и в Бийске — там из 30 депутатов 17 неправильно подали декларации, в карточке суда указаны 7 человек: Константин Белый, Александр Казаков, Юрий Кудинов, Игорь Степанов, Евгений Тиуков (СР), Александр Вишняков (ЛДПР) и Александр Хлыновский (КПРФ), пишет «Банкфакс».
В обоих городах депутаты настаивают, что допустили технические ошибки, где-то недосмотрели, где-то вообще были не в курсе. Однако приведенные прокуратурой примеры говорят, что цена некоторых таких нарушений уж слишком велика, чтобы быть исключительно техническими.