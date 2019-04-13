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Экономика

Власти могут самостоятельно разрешить скандал с декларациями депутатов в Барнауле и Бийске

Власти Алтайского края могут «в ручную» разрешить скандал с декларациями бийских и барнаульских депутатов и определить, кто именно должен лишиться поста, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники.

Когда ты наивно думаешь, что за тобой никто не подсматривает.
Когда ты наивно думаешь, что за тобой никто не подсматривает.
obhohocheshsya.com

По данным источников «Банкфакса», краевые власти собираются сохранить мандаты «удобным» избранникам, остальных же отправить с постов «по собственному желанию». Сообщается, что якобы уже начались консультации с кандидатами на выбывание.

Ситуация может разрешиться уже в конце апреля, на ближайших сессиях АКЗС.

Напомним, 24 декабря прокуратура края сообщила о том, что подает в суд, чтобы обязать Барнаульскую гордуму рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов, которые предоставили неточные или неполные данные при предоставлении сведений и доходах и имуществе за 2017 год. Таких из 40 депутатов оказалось 14. Пока в карточке суда указаны 5 человек (единороссовцы Вячеслав Перерядов, Марата Жумадилова, Александр Лисицын, Алексей Меркулов и справедливоросс Егор Банщиков.

Ситуация повторилась и в Бийске — там из 30 депутатов 17 неправильно подали декларации, в карточке суда указаны 7 человек: Константин Белый, Александр Казаков, Юрий Кудинов, Игорь Степанов, Евгений Тиуков (СР), Александр Вишняков (ЛДПР) и Александр Хлыновский (КПРФ), пишет «Банкфакс».

В обоих городах депутаты настаивают, что допустили технические ошибки, где-то недосмотрели, где-то вообще были не в курсе. Однако приведенные прокуратурой примеры говорят, что цена некоторых таких нарушений уж слишком велика, чтобы быть исключительно техническими.

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