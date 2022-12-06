Дело на два миллиона. В Алтайском крае назрел новый «лесной» скандал

Суть претензий
С «Чарышского леса» госструктура требует 2 млн рублей основного долга, 0,49 млн рублей пени и 22 тыс. рублей — в виде процентов. Заявление поступило в Арбитражный суд Алтайского края 25 ноября.
Как пояснили altapress.ru в региональном минприроды, речь идет о задолженности «Чарышского леса» перед КАУ «Алтайлес» по договорам поставки лесопродукции.
Что известно о предприятии
«Чарышский лес» — фирма достаточно молодая. Она зарегистрирована 20 сентября 2019 года, основной вид деятельности — лесозаготовки.
Учредителем выступил Михаил Терехов. В 2017 году он выдвигался в депутаты Краснопартизанского сельсовета Чарышского района от «Единой России», однако не прошел. Комментировать разбирательство с «Алтайлесом» предприниматель отказался.
Прибытки и убытки
Уставный капитал фирмы составил стандартные для ООО 10 тыс. рублей, однако уже в 2020 году активы компании выросли более чем на 800% и достигли 6,4 млн рублей. Но потом что-то пошло не так. По итогам года предприятие показало убыток в 2,7 млн рублей, вся его официальная выручка не достигла и 800 тыс. рублей.
А с 2021 года «Чарышский лес» начал получать судебные иски. Всего их в том году поступило три. Дважды подавал заявление на взыскание 7000 рублей пенсионный фонд, но действительно крупным оказался иск более чем на 800 тыс. рублей от ИП Харитонова — тоже за поставки продукции.
Виктор Харитонов, судя по открытым источникам, занимается торговлей бензином и нефтепродуктами. Его иск к «Чарышскому лесу» был полностью удовлетворен, а апелляция последнего — отклонена.
Лес рубят — щепки летят
Напомним, что на протяжении последних нескольких лет лесное хозяйство Алтайского края сотрясают скандалы.
- С 2020 года взаимными претензиями обмениваются краевое минприроды и холдинг «Алтайлес» (не путать с государственным предприятием КАУ «Алтайлес»). Последний заявляет о парализации производства из-за действий министерства, тогда как само ведомство обвиняет холдинг в искусственном создании социального напряжения.
- В 2021 году за незаконные рубки задержан руководитель компании «Алтай-Форест», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Николай Бушков. В конце мая 2022 года сообщалось, что Верховный Суд РФ постановил выпустить его из СИЗО под подписку о невыезде.
- 11 ноября 2022 года следком и прокуратура сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении замминистра природных ресурсов и начальника управления лесами Игоря Дергачева. Он подозревается в том, что пытался «продвинуть» нужную ему фирму в конкурсе на право аренды лесного участка.
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