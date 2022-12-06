Дело на два миллиона. В Алтайском крае назрел новый «лесной» скандал

Суть претензий

С «Чарышского леса» госструктура требует 2 млн рублей основного долга, 0,49 млн рублей пени и 22 тыс. рублей — в виде процентов. Заявление поступило в Арбитражный суд Алтайского края 25 ноября.

Как пояснили altapress.ru в региональном минприроды, речь идет о задолженности «Чарышского леса» перед КАУ «Алтайлес» по договорам поставки лесопродукции.

Что известно о предприятии

«Чарышский лес» — фирма достаточно молодая. Она зарегистрирована 20 сентября 2019 года, основной вид деятельности — лесозаготовки.

Учредителем выступил Михаил Терехов. В 2017 году он выдвигался в депутаты Краснопартизанского сельсовета Чарышского района от «Единой России», однако не прошел. Комментировать разбирательство с «Алтайлесом» предприниматель отказался.

Лес , зелень , темный лес , природа. unsplash.com.

Прибытки и убытки

Уставный капитал фирмы составил стандартные для ООО 10 тыс. рублей, однако уже в 2020 году активы компании выросли более чем на 800% и достигли 6,4 млн рублей. Но потом что-то пошло не так. По итогам года предприятие показало убыток в 2,7 млн рублей, вся его официальная выручка не достигла и 800 тыс. рублей.

А с 2021 года «Чарышский лес» начал получать судебные иски. Всего их в том году поступило три. Дважды подавал заявление на взыскание 7000 рублей пенсионный фонд, но действительно крупным оказался иск более чем на 800 тыс. рублей от ИП Харитонова — тоже за поставки продукции.

Виктор Харитонов, судя по открытым источникам, занимается торговлей бензином и нефтепродуктами. Его иск к «Чарышскому лесу» был полностью удовлетворен, а апелляция последнего — отклонена.

Лес , зелень , темный лес , природа. unsplash.com.

Лес рубят — щепки летят

Напомним, что на протяжении последних нескольких лет лесное хозяйство Алтайского края сотрясают скандалы.