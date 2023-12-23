Депутат Госдумы объяснил рост цен на яйца

По словам депутата Владимира Гутенева, виноваты сами россияне, сообщает телеканал " Дума ТВ "

Владимир Гутенев заявил, что граждане стали чаще есть куриное мясо и яйца. Вследствие этого возник неудовлетворенный спрос, который сформировал дефицит.

По мнению депутата, это плохо.

Ранее активный рост цен на яйца отметили жители Барнаула.