Депутат Госдумы объяснил рост цен на яйца

Владимир Гутенев заявил, что граждане стали чаще есть куриное мясо и яйца. Вследствие этого возник неудовлетворенный спрос, который сформировал дефицит.
По мнению депутата, это плохо.
По словам депутата Владимира Гутенева, виноваты сами россияне, сообщает телеканал "Дума ТВ"
Владимир Гутенев заявил, что граждане стали чаще есть куриное мясо и яйца. Вследствие этого возник неудовлетворенный спрос, который сформировал дефицит.
По мнению депутата, это плохо.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter