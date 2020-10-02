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Экономика

Депутат задолжал 235 млн рублей за энергию на «плющихинскую застройку» Новосибирска

Депутат новосибирского горсовета Алексей Джулай задолжал Сибирской генерирующей компании (СГК) 235 млн рублей, сообщает Om1.ru.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

Список крупных должников раскрыли в самой СГК. Общая сумма на сентябрь составила 1,796 млрд рублей.

Только за прошедший месяц «хвост» вырос еще на 47 млн рублей. Одним из крупнейших должников назвали ООО «Дискус Плюс» — более 235 млн рублей.

Компания занимается застройкой Плющихинского жилмассива и принадлежит депутату Джулаю. При этом, уточнили в СГК, в июле у застройщика отсудили 103 миллиона.

«Речь идет не только о крупных застройщиках, но и управляющих компаниях, населении», — прокомментировали в СГК общую задолженность.

Долги.
Долги.
СС0

Всего за долги отключили горячую воду и тепловую энергию у 128 организаций Новосибирска.

Напомним, депутат стал одним из героев расследования Алексея Навального, опубликованного перед отравлением.

Ранее самый бедный депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус попросила скинуться ей на муфельную печку.

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