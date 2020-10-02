Депутат задолжал 235 млн рублей за энергию на «плющихинскую застройку» Новосибирска

Список крупных должников раскрыли в самой СГК. Общая сумма на сентябрь составила 1,796 млрд рублей.

Только за прошедший месяц «хвост» вырос еще на 47 млн рублей. Одним из крупнейших должников назвали ООО «Дискус Плюс» — более 235 млн рублей.

Компания занимается застройкой Плющихинского жилмассива и принадлежит депутату Джулаю. При этом, уточнили в СГК, в июле у застройщика отсудили 103 миллиона.

«Речь идет не только о крупных застройщиках, но и управляющих компаниях, населении», — прокомментировали в СГК общую задолженность.

Долги. СС0

Всего за долги отключили горячую воду и тепловую энергию у 128 организаций Новосибирска.

Напомним, депутат стал одним из героев расследования Алексея Навального, опубликованного перед отравлением.

Ранее самый бедный депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус попросила скинуться ей на муфельную печку.