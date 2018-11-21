Депутаты предлагают обложить россиян дополнительным сбором

В Госдуме предложили неработающим россиянам платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, а отказавшихся штрафовать. Об этом сообщает «Российская газета».

около 18 миллионов россиян официально нигде не работают, однако многие из них являются самозанятыми и не платят страховых взносов. При этом они, как и официально занятые граждане, имеют право на получение социальных гарантий от государства, отмечает автор инициативы, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По словам депутата, работающие на себя россияне получают социальную пенсию и бесплатную медпомощь за счет взносов работающего населения, не участвуя в формировании пенсионной системы.

Объем выплат может рассчитываться из минимального размера оплаты труда. Впрочем, эта обязанность не коснется получателей пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении, добавил депутат.

Сейчас за трудоустроенных граждан эти взносы перечисляет работодатель — 22% в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9% — в Фонд социального страхования.



