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Экономика
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Стало известно, кого могут освободить от налога на имущество физлиц

Более 1,5 млн многодетных родителей могут освободить от налога на имущество физических лиц. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс депутаты Госдумы планируют рассмотреть на заседании думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей 20 ноября, сообщает «Парламентская газета».

Водно-пенное шоу для детей.
Водно-пенное шоу для детей.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

Законопроект внесли депутаты Госдумы во главе с председателем комитета Тамарой Плетнёвой. По мнению инициаторов, в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки. По их мнению, уровень доходов таких семей, как правило, снижается с появлением каждого следующего ребенка.

Депутаты предлагают предоставить членам многодетных семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц.

В Счётной палате, как следует из отзыва ведомства, инициативу депутатов не поддерживают.

Во-первых, говорят в Счетной палате, льготы могут устанавливать муниципальные представительные органы. Во-вторых, освобождение многодетных семей от уплаты налога повлечёт выпадающие доходы местных бюджетов.

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