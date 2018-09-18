Налог на имущество 2018: почему вновь выросли суммы в квитанциях?

В сентябре жители Алтайского края начнут получать уведомления об уплате налога на имущество, сообщает региональное управление ФНС. Многие собственники квартир и домов могут вздрогнуть — размер оплаты опять увеличится, у некоторых — вдвое и даже больше. Altapress.ru объясняет, почему вырос налог.

В Барнауле прошел митинг, участники которого требовали от городских властей снижения налога на имущество.

Кто и как получит уведомления?

Всем плательщикам, у которых зарегистрирован личный кабинет на сайте налоговой службы, уведомление загрузят именно туда. Печатную квитанцию им не принесут. Если вы забыли пароль от электронного кабинета, нужно обратиться в вашу инспекцию.

Остальным владельцам недвижимости уведомление пришлют по почте, кроме тех, у кого платеж составляет менее 100 рублей.

Массовая рассылка писем с уведомлениями начнется в конце сентября. В 2018 году ее будет проводить Волгоградский филиал ФНС — этот отправитель будет указан на почтовом конверте.

Как рассчитывается размер налога?

Сумма налога на имущество физлиц в Алтайском крае рассчитывается так: инвентаризационная стоимость жилья (не путать с кадастровой или рыночной) умножается на коэффициент-дефлятор, а затем полученная сумма — на ставку налога (ее устанавливает муниципалитет).

Что такое коэффициент-дефлятор?

Коэффициент-дефлятор ввели в 2014 году на федеральном уровне приказом Минэкономразвития. Он определяется на один год и един для всех регионов. На 2017 год (именно за него мы платим сейчас налог) он составляет 1,425. То есть по сути базовая инвентаризационная стоимость жилья при начислении налога умножается почти в 1,5 раза.

Почему выросла сумма налога?

Основных причины — две.

1. В 2017 году коэффициент-дефлятор составил 1,425. Годом ранее он составлял 1,329.

Пример 1. Исходим из того, что базовая инвентаризационная стоимость жилья составляет 500 тыс. рублей.

2017 год:

500 тыс. рублей х 1,329 (коэффициент-дефлятор) = 664,5 тыс. (сумма, на которую начисляется ставка налога).

664,5 тыс. х 0,5% (ставка для объектов по стоимости от 500 до 800 тыс.) = 3322,5 рублей (сумма к оплате)

2018 год:

500 тыс. х 1,425 = 712,5

712,5×0,5% = 3562,5 рублей

Рост — 240 рублей при сохранении базовой стоимости жилья.

2. При умножении на коэффициент ваша инвентаризационная стоимость могла «перескочить» в другую ценовую группу, в которой ставка налога уже выше.

Пример 2. Исходим из того, что базовая инвентаризационная стоимость жилья 600 тыс. рублей.

2017 год:

600 тыс. х 1,329 (коэффициент-дефлятор) = 797,4 тыс. (сумма, на которую начисляется ставка налога).

797,4 тыс. х 0,5% (ставка для объектов по стоимости от 500 до 800 тыс.) = 3987 рублей к оплате.

2018 год:

600 тыс. х 1,425 х = 855 тыс.

855 тыс. х 0,88% (ставка для объектов стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн) = 7524 рубля к оплате.

Рост — 3537 рублей при сохранении базовой стоимости жилья.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники ( CC0)

Что , если в собственности несколько объектов?

В этом случае и коэффициент, и ставка налога умножаются на их общую инвентаризационную стоимость. Именно поэтому больше всего повышение размера платежей почувствовали на себе такие владельцы.

Где можно узнать инвентаризационную стоимость?

Инвентаризационную оценку объекта можно узнать:

в органах БТИ,

в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС,

в уведомлениях на уплату налога ( указанную там сумму нужно разделить на 1,425 — коэффициент-дефлятор),

указанную там сумму нужно разделить на 1,425 — коэффициент-дефлятор), в документах купли-продажи жилья , если сделка прошла после 1 января 2012 года ( не касается новостроек , в отношении них указывается только кадастровая стоимость).

Платят ли налог на имущество собственники квартир в новостройках?

Нет. Новое жилье, введенное в эксплуатацию после 2012 года (тогда прошла последняя переоценка инвентаризационной стоимости), имеют только кадастровую стоимость. Исходя из нее в нашем регионе налог на имущество не исчисляется.

Когда в Алтайском крае могут начать считать налог по кадастровой оценке?

По закону, все регионы России должны перейти на эту систему до 2020 года. Кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной. Именно поэтому, ожидают многие, суммы к оплате после перехода могут «взлететь». Однако все не так просто.

Во-первых, здесь не применяется коэффициент-дефлятор. Во-вторых, новая система предполагает систему налоговых вычетов:

на 20 кв. м — для квартиры,

на 50 кв. м — для жилого дома,

на 10 кв. м — для комнаты.

Ранее Ирина Смирнова, начальник отдела краевой налоговой службы, объясняла altapress.ru, что сейчас площадь объекта не имеет значения. После перехода на новую систему налог, например, на квартиру будет исчисляться так: кадастровая оценка — минус кадастровая оценка ее 20 кв. метров — умножить на ставку, которую утвердят местные депутаты.

Когда нужно оплатить?

До 3 декабря 2018 года.

Какие ставки налога на имущество в Барнауле?