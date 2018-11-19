Первый канал запросил миллиардные субсидии

Чтобы сохранить Первый канал, властям придется ежегодно выделять крупные дополнительные субсидии из бюджета, следует из доклада аудиторско-консалтинговой компании, которая провела оценку экономики федерального телеканала.

В период до 2021 года ежегодная господдержка должна составлять не менее 6,5 млрд рублей, а в 2022—2025 годах — 5 млрд рублей, пишет «Коммерсант» .

«Без регулярной господдержки не обойтись», — приводит издание слова источника, знакомого с содержанием доклада подготовленного компанией PwC. .

Ожидается, что уже в ближайшее время совет директоров Первого канала даст поручение гендиректору Константину Эрнсту обратиться в правительство с данным вопросом. Источники в правительстве говорят о том, что руководство Первого канала с подобными предложениями о выделении субсидий уже обращалось. Речь шла о суммах, аналогичных указанным в докладе.

Первый канал уже третий год уступает первенство ВГТРК «Россия 1». Падение рейтингов и, соответственно, убытки, связаны именно с тем, что «Россия 1» имеет возможность покупать больше премьерных сериалов, полагают эксперты. Для сравнения: «Первый» в 2018 году получил 8,98 млрд рублей господдержки, а ВГТРК — 24,9 млрд рублей.

В октябре 2017 года сообщалось о поддержке Первого канала на сумму в 3 млрд бюджетных рублей.

В 2015 году Первый канал получил из федерального бюджета на распространение сигнала в небольших городах более 4,2 млрд руб. Помимо этого ему дали еще 3,5 млрд руб. на производство и закупки контента — в рамках разовой помощи всем СМИ с государственным участием в кризисный год после резкой девальвации рубля в декабре 2014-го.



В 2016-м господдержка Первому каналу отдельно не раскрывалась, но известно, что субсидии из бюджета тогда не превысили 5,2 млрд рублей.

Факт

Государство контролирует 51% акций Первого канала.