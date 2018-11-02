Главный противник Пугачевой попросил вернуться певицу на Первый канал

Автор петиции против выступления Аллы Пугачевой на новогодних огоньках — Вадим Манукян — заявил, что был неправ. И предложил певице вернуться «в телевизоры».

«Уже долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Голубой огонек просто стало невозможно смотреть», — говорилось в обращении к дирекции Первого канала.

Тогда петицию подписали несколько сотен тысяч человек. Между тем в обращении Пугачева не упоминалась, но многие ее коллеги по цеху поняли, что собирают подписи именно против Примадонны.

Советская и эстрадная певица Алла Пугачева давно объявила о завершении карьеры и перестала выступать и по телевидению.

Сейчас член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян заявил, что соскучился по 69-летней Пугачевой и ждет ее возвращения на телевизионные экраны.

«После года с Бузовой, Киркоровым и Басковым с их разными „цветами настроения“ хочется уже чего-то более фундаментального, основательного и качественного», — отметил Манукян в интервью Starhit.

«Все познается в сравнении. 1:0 в вашу пользу», — добавил он.

«Мразоты»

Петиция против Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Владимира Винокура, Николая Баскова, Ирины Алегровой, Кристины Орбакайте и примадонны Пугачевой была составлена в январе 2017 года, пишет ura.ru. Авторы и подписанты просили убрать надоевших артистов с экранов телевизора, заменив их молодыми.

Тогда Киркоров обозвал мразотой организаторов петиции против новогодних «огоньков» с Пугачевой. Певец весьма эмоционально отреагировал на это обращение ростовчанина Вадима Манукяна.

«Я не буду ни к чему призывать, а скажу словами и мыслями миллионов поклонников в нашей стране и во всем мире: просто пусть каждый из вас включит свои мозги, заглянет в свою душу и совесть и вспомнит, сколько сделала эта великая певица для страны, для каждого из нас, чтоб в наших душах и сердцах были радость и счастье», — написал Киркоров.

О петиции высказался замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, заявив, что «в России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть».

Алла Пугачева высказала свое мнение о петиции в Instagram: «Что, злопыхатели, возбудились?

Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье».