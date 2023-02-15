Директор Алтайского филиала Россельхозбанка удостоен знака «Почетный фермер» на съезде АККОР

В его работе принимали участие делегаты и участники из 70 регионов страны, среди которых — главы фермерских хозяйств, руководители кооперативных объединений, представители власти, научного и экспертного сообщества. В делегацию из 12 человек от Алтайского края были избраны на Совете Союза КФФ в январе директор филиала Николай Бойко и заместитель директора Юрий Ревединский.

В ходе съезда награды от АККОР получили директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко и глава фермерского хозяйства Егорьевского района края Владимир Егоров. Знак «Почетный фермер» им вручил Президент АККОР Владимир Плотников.

Сотрудничество Алтайского филиала Россельхозбанка с Союзом КФФ края имеет продолжительную продуктивную историю. Николай Бойко в 2020 году был избран членом Совета Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, а до этого он инициировал разработку банком специальных программ для членов АККОР. Кроме этого, реализация образовательного проекта РСХБ «Школа фермера» идет в двух алтайских регионах также при активном участии членов Союза КФФ, которые предоставляют свои хозяйства для прохождения практики участникам проекта и помощь в формировании грантового фонда. Алтайский филиал Россельхозбанка предоставляет свои офисы и для онлайн заседаний АККОР и Союза КФФ.

— Тесное взаимодействие в рамках деятельности Союза КФФ Алтайского края дает понимание актуальных проблем отрасли и увеличивает скорость их решения, будь то кредитование или внедрение разнообразных цифровых проектов, в том числе и государственных. Открытый диалог и нацеленность на позитивный результат при обсуждении вопросов позволяет быстро и качественно выполнять свою работу каждому из нас. Между Россельхозбанком и Союзом выстроен конструктивный диалог, что нашло отражение в специальных кредитных программах для членов АККОР и в том, что кредитный портфель таких заемщиков является качественным, не имеет ни проблемной, ни просроченной задолженности. Почетный знак АККОР — это признание важности нашей совместной работы, — отметил директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

В 2022 году региональный филиал Россельхозбанка профинансировал аграриев Алтайского края и Республики Алтай более чем на 15,9 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2021 года на 32%. При этом на проведение посевной и уборочной кампаний было выдано 11,8 млрд рублей (прирост 69%), из которых в рамках программы льготного кредитования в 2022 году клиенты получили более 11,5 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк»