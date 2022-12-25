Для строительства жилья на селе Алтайскому краю потребуется 4 млрд рублей

На строительство жилья в селе Алтайскому краю нужно порядка 4 млрд рублей. По словам губернатора Виктора Томенко, власти региона хотят получить финансирование к 2024 году. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы региона, власти Алтайского края рассчитывают на финансирование для возведения домов малой этажности.

По словам Томенко, речь идет примерно о 700 многоквартирных малоэтажных домах. Для их строительства требуется порядка 4 млрд рублей.

«Естественно, все не бывает за один год. Это может быть среднесрочная программа, ее можно было бы последовательно реализовать», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что сейчас прорабатывают пакет документов для подачи заявления и включения в Федеральную адресную инвестпрограмму (ФАИП). Уточняют список населенных пунктов, в которых могут построить дома.

Напомним, в ноябре Виктор Томенко беседовал с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи. Глава региона попросил включить в ФАИП строительство домов для приезжающих в сельскую местность учителей и врачей.