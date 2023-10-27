Дмитрий Горбунов возглавил подразделения банков ВТБ и «Открытие» в регионах Алтая

Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов назначен единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие». В новой должности он будет отвечать за интеграцию и дальнейшее развитие объединенного бизнеса и сети ВТБ на территории Алтая, а также повышение клиентского сервиса и доступности дистанционных каналов.

Дмитрий Горбунов окончил Иркутский государственный национальный исследовательский технический университет по специальностям «Информационные системы» и «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в группе ВТБ, где прошел путь от менеджера до управляющего региональным подразделением банка.

Экономика Алтайского края — сложившийся многоотраслевой комплекс, в структуре которого преобладают промышленность с высокой долей обрабатывающих производств. Здесь реализуются значимые государственные программы, край является крупнейшим производителем экологически чистого продовольствия в России. ВТБ занимает одну из лидирующих позиций на банковском рынке в регионе. Мы активно финансируем компании пищевой промышленности, сельского хозяйства, а также проекты жилого и инфраструктурного строительства, занимаем значимую долю по продаже ипотеки в регионе. Приоритетной задачей единого бизнес-лидера станет плавное объединение клиентов и подразделений двух банков в единую сеть, улучшение рыночных позиций и развитие отношений с партнерами, — прокомментировал руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

Сегодня перед нами стоит задача обеспечить комфортный процесс миграции клиентов, а также сохранить все лучшие практики, сервисы, компетенции, наработанные обеими командами. Ключевым направлением корпоративного бизнеса станет поддержка предпринимателей различных сфер экономики в реализации региональных проектов. В рамках розничного направления планируем усилить работу с клиентами, в том числе в небольших населенных пунктах, чей ежемесячный доход составляет от 15 тыс. руб., предложив им выгодные продукты и полезные сервисы, — отметил Дмитрий Горбунов.

В Алтайском крае и Республике Алтай для обслуживания клиентов работают 19 офисов ВТБ. Кредитно-гарантийный портфель среднего и малого бизнеса банка в регионе по итогам первого полугодия превысил 21 млрд руб., портфель розничных кредитов достиг почти 70 млрд руб. Портфель привлеченных средств клиентов всех сегментов составил 90 млрд руб.

Банк «Открытие» представлен в Алтайском крае 7 точками продаж. Кредитный портфель корпоративных клиентов в регионе за шесть месяцев года составил 10,6 млрд руб., портфель розничных кредитов — 8,3 млрд руб. Объем средств на счетах и депозитах клиентов составил 14,5 млрд руб.