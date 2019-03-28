Правительство одобрило инвестпроект «Енисейская Сибирь», в который входит строительство автодороги Абакан — Бийск. Об этом на совещания о социально-экономическом развитии регионов России заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет rueconomics.ru .

«Енисейская Сибирь» — комплекс из 32 проектов на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии.

Один из них предполагает строительство автомобильной дороги Абакан — Бийск до 2024 года. Объем инвестиций планируется в размере 57,64 млрд.

Как ранее писал altapress.ru, власти Хакасии уверены, что трасса простимулирует торговлю и увеличит грузопотоки между Россией, Китаем и Монголией, а жителям Алтайского края станет проще добираться до горнолыжного курорта Шерегеш.

28 марта стартовал Красноярский экономический форум, на котором планируется обсудить финансирование проекта дороги в Бийск.