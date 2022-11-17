До гробовой доски. Путин попросил российские банки не «пить кровь» из пенсионеров

Президент Владимир Путин попросил прекратить случаи, когда банки «пьют кровь» из пенсионеров. Об этом пишет ТАСС.

По словам российского лидера, надо прекратить случаи, когда банки «пьют кровь» из пенсионеров: оформляют легкие кредиты и взыскивают долги.

На совещании с правительством Путин попросил главу минэкономразвития Максима Решетникова решить проблему, когда россияне не могут погасить кредит и платят его «прямо до гробовой доски».

«Прошу <…> уделить особое внимание людям старшего возраста, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный стабильный доход. Но потом эти люди превращаются в вечных должников», — заявил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что прямую линию Путина могут совместить с его итоговой пресс-конференцией.