До гробовой доски. Путин попросил российские банки не «пить кровь» из пенсионеров

По словам российского лидера, надо прекратить случаи, когда банки «пьют кровь» из пенсионеров: оформляют легкие кредиты и взыскивают долги.
На совещании с правительством Путин попросил главу минэкономразвития Максима Решетникова решить проблему, когда россияне не могут погасить кредит и платят его «прямо до гробовой доски».
«Прошу <…> уделить особое внимание людям старшего возраста, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный стабильный доход. Но потом эти люди превращаются в вечных должников», — заявил Владимир Путин.
Ранее стало известно, что прямую линию Путина могут совместить с его итоговой пресс-конференцией.