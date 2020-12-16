До 65 рублей подняли тариф на поездки в общественном транспорте Омска

Повышение тарифов затронет автобусы, троллейбусы и трамваи. Так, для автобусов установили тариф в 47,46 руб. за одну поездку.
«В эту цену входит, кроме всего прочего, стоимость 240 приобретенных автобусов», — отмечает издание.
Для троллейбусов и трамваев тариф повысили до 65,61 руб. за поездку — в тарифе учли покупку 62 троллейбусов и 24 трамваев.
В итоге тариф на поездки в автобусах вырос на 20,3%, а тариф в электрическом транспорте — на 56,6%.
Такой рост объяснили не только покупкой нового транспорта, а также снижением пассажиропотока из-за коронавируса.
«Количество пассажиров упало более чем на четверть по сравнению с 2019 годом», — пояснили в региональной энергетической комиссии (РЭК).
Стоит отметить, что рост тарифов не отразится на плате за проезд — останется на уровне 25−30 рублей. Разницу в цене перевозчикам возместят из городского бюджета.
Напомним, в Барнауле активисты продолжают выходить на пикеты против повышения цен на проезд.