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Экономика

До 65 рублей подняли тариф на поездки в общественном транспорте Омска

В Омской области утвердили предельные экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте в 2021 году, сообщает Om1.ru.

Трамвай №13. Новосибирск.
Трамвай №13. Новосибирск.
vk.com/die13.

Повышение тарифов затронет автобусы, троллейбусы и трамваи. Так, для автобусов установили тариф в 47,46 руб. за одну поездку.

«В эту цену входит, кроме всего прочего, стоимость 240 приобретенных автобусов», — отмечает издание.

Для троллейбусов и трамваев тариф повысили до 65,61 руб. за поездку — в тарифе учли покупку 62 троллейбусов и 24 трамваев.

В итоге тариф на поездки в автобусах вырос на 20,3%, а тариф в электрическом транспорте — на 56,6%.

Барнаулец Александр Паньков одержал победу в проекте &quot;Сборник рекордов Алтая&quot;, собрав сто счастливых билетиков.
Барнаулец Александр Паньков одержал победу в проекте «Сборник рекордов Алтая», собрав сто счастливых билетиков.
Надежда Здорнова

Такой рост объяснили не только покупкой нового транспорта, а также снижением пассажиропотока из-за коронавируса.

«Количество пассажиров упало более чем на четверть по сравнению с 2019 годом», — пояснили в региональной энергетической комиссии (РЭК).

Стоит отметить, что рост тарифов не отразится на плате за проезд — останется на уровне 25−30 рублей. Разницу в цене перевозчикам возместят из городского бюджета.

Напомним, в Барнауле активисты продолжают выходить на пикеты против повышения цен на проезд.

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