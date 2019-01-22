Дочерняя компания «Газпрома» опровергла списание 9 млрд рублей долгов за газ жителям Чечни

Заместитель генерального директора по реализации газа компании «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов сообщил ТАСС , что суд обязал компанию списать безнадежные к взысканию долги населения Чечни, однако сумма в 9 млрд рублей не указана в решении суда. Он предположил, что это «информационный вброс». ТАСС подчеркивает, что сумма была размещена на сайте прокуратуры Чечни, а сейчас эта информация отсутствует.

Несмотря на то, что в текущей версии официального сообщения прокуратуры Чечни долги в размере 9 млрд рублей не упоминаются, в кэше сохранился старый вариант с заголовком «По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей». На это обращает внимание РБК.

21 января пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось комментировать обращения ряда регионов России с просьбой списать долги за газ, как это было сделано ранее для потребителей из Чеченской Республики.

С чего все началось

В Грозном районный суд обязал организацию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать более 9 млрд рублей долга за коммунальные услуги. Иск с таким требованием подавала прокуратура. В ведомстве опасались, что требования «Газпрома» могли вызвать протесты.

О том, что в Грозном остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество, ранее сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. В октябре 2018 года из-за долгов местных жителей за коммунальные услуги Кадыров уволил четырех префектов Грозного.

После этого депутат Госсовета Чувашии попросил прокуратуру списать безнадежную задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне. Ранее с такой же просьбой к прокуратуре обратились депутаты-коммунисты Смоленской области.

Аналогично новости о списании безнадежны долгов Чечне восприняли в Красноярске. Депутат законодательного собрания края Денис Притуляк предложил по примеру Чеченской Республики простить вообще все коммунальные долги населения и до кучи — долги по кредитам.