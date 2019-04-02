«Дочка» Сбербанка обвинила барнаульских бизнесменов Заякиных в неуплате налогов

Дочерняя структура Сбербанка компания «СБК Стекло» обратилась в краевой СУ СКР с заявлением о привлечении к ответственности бизнесменов Бориса и Алексея Заякиных, владельцев признанных банкротами компаний «М2», «Аксиома», «Мега-Дом». В заявлении компания обвинила бизнесменов в неуплате налогов и умышленном сокрытии денежных средств, пишет «Коммерсантъ».

Непоставленные товары

В 2016 году в компании «М2» налоговая служба провела выездную проверку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Павла Каманцева, представителя «СБК Стекло» (правопреемник Сбербанка в деле о банкротстве «М2»). Проверка выявила сделки с недобросовестными контрагентами, после чего «М2» привлекли к налоговой ответственности на сумму более 37 млн рублей.

В «СБК Стекло» утверждают: недоимка так и не была погашена, а в результате действий Бориса и Алексея Заякиных и директора «М2» Татьяны Цветковой пострадали кредиторы (к числу которых, судя по данным арбитража, относится и «СБК Стекло»). В отношении Цветковой также подано заявление в алтайский следком.

Кроме того, по данным дочерней структуры Сбербанка, Борис Заякин, будучи директором «М2», перечислял деньги ряду контрагентов «в счет оплаты фактически не поставленных товаров».

«На тот момент деятельность ООО „М2“ перестала носить характер обычной хозяйственной деятельности, платежи совершались без реальной экономической цели», — сообщил заявитель.

Признаки однодневки

«М2» признана банкротом в 2016 году. В материалах арбитражного суда содержится информация, что уже в 2015 году у этой фирмы «появились признаки фирмы-однодневки, в том числе наличие формального (номинального) руководителя — Цветковой Т.С.».

Начиная с 2015 года среднесписочная численность работников фирмы «М2» уменьшилась в десятки раз, в дальнейшем у нее отсутствовал персонал, необходимый для осуществления уставной деятельности.

Контрольно-кассовая техника должника снята с регистрационного учета в январе 2015 года. Торговые площади выбыли из пользования «М2» и переданы в аренду фирме «Форум», зарегистрировавшей обособленные подразделения по адресам, идентичным перечню складов «М2».

В целом, по данным суда, стоимость основных средств компании «М2» уменьшилась в 10 раз, запасы снизились в 15 тыс. раз, денежные средства в 38 раз, валовая выручка сократилась в пять раз.

При этом «М2» перечисляла средства различным контрагентам, имея неисполненные обязательства перед банками и другими кредиторами. В ходе банкротства недействительными признаны 56 сделок компании на общую сумму 174,9 млн рублей, подсчитал «Коммерсантъ».

Кто такие Алексей и Борис Заякины

Алексей и Борис Заякины развивали в Барнауле ТВК «Республика» и магазин «Формула М2». В 2016 году их признали банкротами.

Банкротство Алексея Заякина завершено, ему списали около 1,5 млрд рублей. Аналогичная процедура в отношении Бориса Заякина продолжается. ТВК «Республика» перешел под управление дочерней структуры Сбербанка, «Формула М2» — банку «Открытие».