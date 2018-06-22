Новый собственник барнаульского ТВК "Республика" сменит якорного арендатора

Управление объектом будет осуществлять УК "Империя".

Право собственности на "Республику" перешло к Сбербанку в рамках процедуры банкротства прежнего собственника Бориса Заякина.

Новая управляющая компания намерена провести ремонт, запустить маркетинговую кампанию и привлечь новых арендаторов.Сейчас УК "Империя" проводит их плановую ротацию. Предполагается, что это улучшит экономику объекта и привлечет новые бренды.

Пресс-служба сообщила, что ведутся переговоры с несколькими сетями формата DIY. А якорного арендатора - магазин "Формула М2" - в среднесрочной перспективе заменят на федеральный бренд.

Из сообщения пресс-службы ТВК "Республика":

— Отношения залогового кредитора с бывшим собственником ТВК "Республика" и владельцем "Формулы М2" Борисом Заякиным будут строиться исключительно в рамках личного банкротства г-на Заякина и банкротства аффилированных с ним юридических лиц.

Напомним, еще в 2016 году суд признал Бориса Заякина личным банкротом. Он не смог погасить долги перед Сбербанком. Через банкротство проходили и его предприятия: "М2", "Интерьерные решения" и "Аксиома". А в марте 2018 года банк "Открытие" выставил на продажу магазин "Формула М2" на пр. Красноармейском, который был у него в залоге.