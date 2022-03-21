Долг Барнаула по судебным решениям достиг 9,5 млрд рублей

Задолженность Барнаула по исполнительным листам к концу 2021 году превысила собственные доходы городского бюджета за прошедший год. Глава Барнаула Вячеслав Франк, сообщивший об этом в ходе отчета о работе, назвал это серьезной нагрузкой на бюджет.

Больше половины бюджета

Долг по исполнительным листам на конец 2021 года составил 9,5 млрд рублей, сообщил Вячеслав Франк. При этом собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговый) составили около 8,8 млрд рублей. В целом бюджет города, с учетом помощи «сверху» (из вышестоящих бюджетов), приблизился к 18,5 млрд.

Нетрудно посчитать, что долг Барнаула по судебным искам превысил 50% от всех доходов бюджета, и 100% - от собственных. За год он возрос более чем на 2,5 млрд.

Так, на 1 января 2021 года он составлял, по разным сведениям 6,88 млрд рублей (сообщали представители мэрии на заседании Общественной палаты Барнаула) или 6,67 млрд рублей (озвучено на заседании Барнаульской гордумы).

На исполнение требований город ежегодно выделял несколько сот миллионов рублей, тем не менее, долг ежегодно прирастает. За 2020 год — примерно на 700 млн рублей. Причины резкого увеличения задолженности в 2021 году Вячеслав Франк не назвал.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Помощь придет «сверху»

«Для решения этой задачи нам надо активнее применять законотворчество, выходить с инициативами на вышестоящие органы власти. Предстоит продолжить работу по выделению средств из вышестоящих бюджета, развитию муниципально-частного партнерства, инициативного бюджетирования и инфраструктурного кредитования», — сказал Вячеслав Франк.

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич тоже уверена, что возможностей решить проблему самостоятельно у города нет.

«В частности строительство очистных сооружений и ливневой канализации. На это требуется 4 млрд рублей. Горд не может выделить каткие деньги. Мы ставим задачи: искать программы, добиваться включения в федеральные проекты, взаимодействовать с парламентами высшего уровня, чтобы решать эту проблему», — сказал Буевич.

Планы дорожного строительства Барнаула на 2022 год. Barnaul.org

Откуда взялись долги

О том, откуда взялись долги по судебным решениям, altapress.ru уже не раз рассказывал.

Если коротко — это иски граждан, бизнеса и органов власти. Они судятся с комитетами горадминистрации, требуя провести капремонт дома по закону «О приватизации», организовать освещение улицы и ливневую канализацию, возместить затраты на ремонт машины из-за ямы на дороге и много другое.

Одним из обязательств Барнаула стало требование прокуратуры края провести реконструкцию путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина (поста в районе Нового рынка). Эксперты признали объект аварийным, прокуратура через суд обязала его реконструировать.

Документы. Pixabay.com

Начнут работать в мае

Исполнением этого требования как раз сейчас власти занимаются. Проектно-сметная документация по реконструкции путепроводов проходит госэкспертизу и власти сообщили — рассчитывают получить положительное заключение в ближайшее время.

На реконструкцию путепровода Алтайскому краю выделен инфраструктурный кредит из федерального бюджета — около 2 млрд рублей. Во второй половине мая работы должны начаться.

Старые конструкции снесут, через железнодорожные пути построят новый мост, соответствующий современным нормам и ГОСТам. Движение автотранспорта увеличат до шести полос, сохранятся обособленные трамвайные пути, появятся тротуары.