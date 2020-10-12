Две пенсии будут получать проживающие в Венгрии россияне

Такую норму содержит закон о ратификации Договора между Россией и Венгрией о социальном обеспечении, подписанный в 2019 году.
Документ, вступивший в силу 12 октября, регулирует порядок оформления выплат по старости, инвалидности и потере кормильца.
«Он касается россиян, которые работали в Венгрии или живут там, и венгров, имеющих российский трудовой стаж. Пенсию будут начислять обе страны», — поясняет издание.
Раньше начисляли по принципу территориальности: выплачивает то государство, где проживает гражданин, в соответствии со своим законодательством и за счет своего бюджета.
Новый договор основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение между странами финансовой ответственности за социальные права.
Каждая страна будет начислять свою пенсию в соответствии с законодательством и трудовым стажем. Проще говоря, Россия отвечает только за стаж человека, приобретенный в России, включая период СССР.
Ранее сообщали, что российским работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий. Впрочем, правительство считает такие траты необоснованными.