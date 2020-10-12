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Экономика

Две пенсии будут получать проживающие в Венгрии россияне

Живущие в Венгрии россияне смогут оформить пенсии исходя из стажа работы на территории каждой из стран — по пропорциональному принципу, пишет «Парламентская газета».

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Такую норму содержит закон о ратификации Договора между Россией и Венгрией о социальном обеспечении, подписанный в 2019 году.

Документ, вступивший в силу 12 октября, регулирует порядок оформления выплат по старости, инвалидности и потере кормильца.

«Он касается россиян, которые работали в Венгрии или живут там, и венгров, имеющих российский трудовой стаж. Пенсию будут начислять обе страны», — поясняет издание.

Раньше начисляли по принципу территориальности: выплачивает то государство, где проживает гражданин, в соответствии со своим законодательством и за счет своего бюджета.

В Барнауле комсомолец пикетировал здание Пенсионного фонда, протестуя против повышения возраста выхода на пенсию. 19 июля 2018 года.
В Барнауле комсомолец пикетировал здание Пенсионного фонда, протестуя против повышения возраста выхода на пенсию. 19 июля 2018 года.
kprf.ru

Новый договор основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение между странами финансовой ответственности за социальные права.

Каждая страна будет начислять свою пенсию в соответствии с законодательством и трудовым стажем. Проще говоря, Россия отвечает только за стаж человека, приобретенный в России, включая период СССР.

Ранее сообщали, что российским работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий. Впрочем, правительство считает такие траты необоснованными.

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