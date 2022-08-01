Двойной наезд. На Алтае выставили на торги технику и землю первого российского фермера

Конкурсный управляющий крестьянского (фермерского) хозяйства Сергея Данилова выставил на торги технику, право аренды участков сельхозназначения, складские и прочие здания, принадлежащие фермеру и расположенные в Косихинском районе Алтайского края. КФХ Данилова, одно из первых в России, признано банкротом в феврале 2021 года. При этом арбитражный суд в это же время открыл второе дело о банкротстве фермера — но уже как физического лица.

Дорогостоящий комплекс

Имущество фермера Сергея Данилова конкурсный управляющий продает единым лотом — в него вошло, видимо, все, что фермер заработал за 30 лет.

Это — парк сельхозтехники (отечественные и импортные трактора, косилки, комбайны, опрыскиватели, посевной комплекс), прицепные орудия, погрузчики, грузовики, прицепы, а также здания — ангар, склады, зерноочистительный комплекс и другое. Имущество находится в селе Контошино.

Существенная часть лота — право аренды участков из состава земель сельхозназначения в границах нескольких сельсоветов Косихинского района.

Один из объектов КФХ Данилова С.Г. Отчет об оценке , скан.

Заявки на участие в аукционе принимают до 5 августа, торги пройдут 10-го. Начальная цена комплекса — 141 млн рублей — это один из самых дорогостоящих лотов в отрасли в Алтайском крае, выставленных на торги по банкротству с начала 2022 года.

Дороже — за 173 млн рублей — продавался крупный массив сельхозземель в Смоленском районе, принадлежавший агропромпредприятию «Инское».

Вместе с Россией

Сергей Данилов — один из первых фермеров России: свидетельство об организации КФХ он получил 26 декабря 1991 года. А как раз накануне, 25-го, сложил полномочия первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Начинал он с 104 га земли. В 2017 году, по сообщениям СМИ, обрабатывал уже около 8 тыс. гектаров.

Зерно , пшеница , сельское хозяйство. СС0

В 2011 году российские СМИ много писали о его меценатстве: Данилов на личные средства выкупил полуразрушенное здание колхозной конторы в Контошино, отремонтировал его, оборудовал и открыл в нем детскую школу искусств.

Во второй половине он сделал ремонт квартир для педагогов — и жилье передали молодым специалистам с обязательством оплачивать только коммунальные услуги. Сообщалось, что учителям школы искусств он доплачивал по 5 тыс. рублей к зарплате. Пока мог.

Данилов успешно прошел и лихие 1990-е годы, и спокойные 2000-е. А в 2018-м один из кредиторов его КФХ — фирма «Церера» — подал сразу семь исков к хозяйству и даже попытался его обанкротить. Но в тот момент дело о банкротстве возбуждено не было.

Сергей Данилов. altairn.ru

Неприятная история

К тому времени на рынке уже было известно, что фермер попал в неприятную историю. В 2016 году он договорился с фирмой «Колос» об обработке паевой земли в Верх-Жилино, которую та сама арендовала у местных пайщиков. Стороны заключили договор о сотрудничестве.

Однако после сбора урожая партнеры разошлись во мнениях, кто кому сколько должен (подробности конфликта — здесь). Данилов подал заявление в полицию на руководителя «Колоса», так как со склада было изъято зерно, которое он считал своим.

В полиции возбудили уголовное дело, Сергея Данилова признали потерпевшим. Но когда это дело дошло до краевого суда, экс-директор «Колоса» был полностью оправдан.

Суд. Судебный процесс. unsplash.com

Не единственная причина

Был ли именно этот конфликт началом экономических трудностей фермера? «Никогда не бывает одной причины банкротства», — ответил на этот вопрос altapress.ru арбитражный управляющий.

Так или иначе, в 2019 году еще одно заявление о банкротстве КФХ подала компания «Приоритет Сибирь» — дочка краснодарской компании «Приоритет плюс», поставляющей средства защиты растений.

В реестр кредиторов вошли также «Росагролизинг» и «Россельхозбанк». В дальнейшем право требования банковского долга перешло фирме «Химснаб» по договору цессии.

В феврале 2021 года суд ввел в КФХ Данилов конкурсное производство — к этому моменту его долги достигли 122 млн рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Два дела о банкротстве

В банкротной истории Сергея Данилова есть один примечательный момент. Пока суд рассматривал дело о несостоятельности КФХ Данилов, банк подал в суд заявление о признании банкротом Данилова — но как гражданина.

Он лично оказался должен банку почти 24 млн рублей, так как был поручителем по кредитам, выданным фермерскому хозяйству.

Вопрос, можно ли по закону одновременно банкротить гражданина как физлицо — и КФХ, единственным учредителем и главой которого он же и является, оказался непростым.

Зерноуборочные комбайны Фото: Анна Зайкова , Дмитрий Лямзин

Краевой арбитраж решил, что нельзя. Но его поправила следующая инстанция. По сути, КФХ банкротят как юрлицо, поэтому признание его главы еще и личным банкротом закону не противоречит, объяснил altapress.ru арбитражный управляющий.

В итоге суд возбудил второе дело о банкротстве на Сергея Данилова — но уже как гражданина. В этом деле ему удалось заключить с кредиторами мировое соглашение. Но спокойная жизнь не наступило.

Кабальное соглашение

Это мировое соглашение, которой Сергей Данилов заключил с фирмами «Химснаб» и «Приоритет Сибирь», — документ интересный.

Стороны договорились взыскивать долги с физлица Данилова путем обращения взыскания на имущество КФХ Данилов, указано в документе (он опубликован в картотеке арбитражного суда).

Заключение договора. unsplash.com

При этом условия соглашения жесткие — если не кабальные. Если кредиторы поймут, что взыскать ничего не могут, или если Данилов будет препятствовать взысканию или кредиторы просто захотят взыскать долг с него лично (никак это не обосновывая), они потребуют в суде расторгнуть соглашение.

А вот сам Сергей Данилов «не имеет право заявлять возражения о расторжении мирового соглашения, за исключением случая взыскания суммы задолженности в полном объеме в рамках дела» о банкротстве своего КФХ, указано в документе.

И сейчас с мировым соглашением дела обстоят тоже непросто: кредитор «Химснаб» уже подал заявление о его расторжении. Если суд его удовлетворит, то один из первых российских фермеров получит второе дело о банкротстве, еще не выйдя из первого.

Напомним, с 1 апреля введен полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Однако на уже возбужденные дела о банкротстве он не влияет.

Сергей Данилов. altairn.ru