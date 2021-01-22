«Единая Россия» взяла на контроль ситуацию с проблемами «Кучуксульфата»

В региональном отделении «ЕР» сообщили, что беспокойство по поводу возможной остановки промпредприятия «Кучуксульфат» сначала высказали жители Благовещенского района, где оно находится. Там работают около 1200 человек, районному бюджету завод обеспечивает порядка 40% всех доходов.

Однако из-за большого количества проверок и возможного препятствования в получении лицензии в начале 2021 года появилась реальная угроза того, что «Кучуксульфату» придется остановить работу. Это негативно скажется не только на сотрудниках, но и на учреждениях — предприятие снабжает теплом весь посёлок Степное озеро.

Поэтому благовещенцы обратились с просьбой помочь в урегулировании ситуации в местное отделение «Единой России». Партийцы направили письмо своему руководству в региональное отделение, а после этого — в Общероссийский народный фронт.

Как прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» и депутат АКЗС по округу № 3, в который входит Благовещенский район, Денис Голобородько, сейчас «Кучуксульфат» пытается урегулировать вопросы с Росприроднадзором в части происходящих на предприятии проверок, а с Федеральным агентством по недропользованию — по лицензирования деятельности для продолжения работы производства.

Денис Голобородько. Фото предоставлено пресс-службой Единой России.

Денис Голобородько,

депутат АКЗС:

Безусловно, правительство края, Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» и мы с депутатом АКЗС Игорем Панариным, как депутаты по округу, в который входит Благовещенский район, в курсе ситуации вокруг «Кучуксульфата». Сегодня важно устранить все вопросы, препятствующие нормальной деятельности предприятия, которые и могут привести к его остановке и повышению социальной напряженности. Ситуация держится на контроле губернатором Виктором Томенко и правительством края. Соответствующие обращения ранее были направлены руководству Федерального агентства по недропользованию.

Напомним, министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка пояснил, что в декабре 2020 года правительство региона направило в Роснедра письмо с просьбой ускорить предоставление лицензии на расширение территории добычи полезных ископаемых на «Кучукском месторождении».

21 января в Росприроднадзоре состоялось заседание, на котором решался вопрос лицензирования деятельности «Кучуксульфата».

Результаты обещают обнародовать позднее.