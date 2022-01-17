17 января
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Экономика

Экономическое насилие: вдвое богаче стали богатейшие люди планеты

10 богатейших людей планеты смогли стать вдвое богаче за время пандемии коронавируса, подсчитала некоммерческая организация Oxfam, занимающаяся решением проблем бедности и неравенства в разных странах.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Совокупное состояние 10 лидеров списка богатейших людей мира выросло с весны 2020 года с 700 млрд долларов до 1,5 трлн, подсчитали авторы исследования.

Такой рост стал более значительным, нежели за последние 14 лет перед пандемией. Точка отсчета связана с предыдущим глобальным экономическим кризисом 2008−2009 годов.

Рост благосостояния одних людей в нынешних условиях неразрывно связан со снижением доходов у других и ведет к увеличению неравенства во всем мире, подчеркивает Oxfam, пишет Lenta.ru .

Организация называет сложившуюся ситуацию «экономическим насилием».

По подсчетам Oxfam, неравенство ежедневно приводит к гибели 21 тыс. человек — из-за ограниченного доступа к здравоохранению, голода и гендерного насилия.

Богатые

Самым богатым человеком мира на данный момент является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в 269 млрд долларов (По данным Bloomberg). Также в первую тройку входят основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 187 млрд долларов и глава модного холдинга LVMH Бернар Арно со 164 млрд.

Ранее самый богатый человек в мире решил спасти 42 млн голодающих.

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