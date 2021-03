«Экономить на качестве нельзя». Алтайская тентовая компания рассказала о том, почему у них нет конкурентов в России

Altapress.ru пообщался с Вадимом Беловым, директором «Алтай-Тент» и выяснил, как организовано производство предприятия, каким образом проходила модернизация оборудования, и почему у компании нет конкурентов в России.

— Вадим Владимирович, расскажите, когда была основана ваша компания и что она представляет собой на сегодняшний день?

— В этом году компании «Алтай-Тент» исполняется 19 лет. Мы начинали с летних шатров для кафе и тентов для автомобилей. А сегодня являемся ведущими производителями в каркасно-тентовой индустрии России.

Мы проектируем и возводим крытые ледовые арены и футбольные стадионы, ангары для техники, животноводческие комплексы, склады и зернохранилища, павильоны для массовых мероприятий. Гордимся тем, что построили более 500 объектов в 100 городах России и стран СНГ.

Вадим Белов. Архив «Алтай-Тент»

— Как развивался ваш бизнес, какой этап можете выделить особо?

— Традиционное строительство требует времени и ресурсов — как материальных, так и трудовых. Процесс возведения зданий растягивается на годы. После финансово-экономического кризиса в конце 2000-х мир стал более мобильным, скорость жизни выросла, и людям потребовались быстровозводимые конструкции. Кому-то нужно в течение месяца поставить склад и загрузить его продукцией. А кому-то — начать быстро играть в хоккей.

Мы подстроились — дали то, что необходимо, причем в разных сферах. Нашим первым крупным объектом стал ледовый стадион для спортшколы имени Алексея Черепанова в Барнауле, это был 2009 год.

Сначала мы строили только «холодные» помещения. А затем спроектировали теплое сооружение, в котором есть два слоя тента и синтетический утеплитель между ними. Такое здание можно использовать круглый год, но, если сравнивать с капитальным строительством, оно обходится в несколько раз дешевле.

— Расскажите тогда уж о ваших новинках…

— Здесь несколько направлений. Мы делаем мягкие резервуары. Их используют для хранения жидких удобрений, в основном в сельском хозяйстве. Это мобильные и удобные емкости, которые можно в поле собрать за два-три часа, залить жидкость и пользоваться.

Также мы производим сильфоны — мягкие соединения для трамваев. «Гармошки», если в простонародье. Кроме того, в этом году начали продвигать купольные конструкции — шатры для глэмпинга. Их диаметр может быть любым — от 5 до 30 метров. Такие светлые и просторные помещения используют на туристических базах для размещения гостей.

Компания «Алтай-Тент». Дмитрий Лямзин

— Как организовано производство компании?

— У «Алтай-Тента» полностью замкнутый цикл — от проектирования до монтажа с дальнейшим сопровождением и сервисом. Сейчас в компании работают 150 человек — все они профессионалы своего дела. Есть проектный отдел с командой разработчиков.

У нас три цеха: тентовый, металлообработки, покрасочный. Есть собственная производственная база и своя техника: самогрузы, автовышки и фуры, которые перевозят конструкции в разные регионы.

Мы не привлекаем сторонних подрядчиков, поэтому работаем в кратчайшие сроки — объект может функционировать уже через 2−3 месяца после заказа.

Компания «Алтай-Тент». Дмитрий Лямзин

— Что важного удалось сделать в последнее время в рамках технического перевооружения? Каких результатов удалось достичь?

— Мы постоянно развиваем производство. В этом году купили плоттер для раскройки ПВХ-тканей. Он экономит время — раньше тент для ангара нарезали вручную за три дня, сейчас на эту же работу уходит всего три часа.

Часть стоимости оборудования, около 1,4 млн рублей, удалось компенсировать благодаря госпрограмме «Развитие МСП в Алтайском крае», а также в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Субсидию предоставили по итогам отбора, который организовало региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Еще в этом году приобрели ТВЧ-станок для сварки тентовой ткани. До этого мы использовали тепловую сварку. Теперь же за счет тока высокой частоты швы получаются более качественными.

Также мы взяли станок, который гнет трубу толстого сечения. Он очень хорошо справляется с различными технологическими задачами.

Компания «Алтай-Тент». Дмитрий Лямзин

— Кто ваши клиенты?

— Наши конструкции многофункциональны. Поэтому клиент может быть из любой сферы — от сельского хозяйства до спорта. Есть и частные заказчики, и крупные компании, и региональные министерства спорта.

Среди наших клиентов такие компании, как «Алроса», РЖД, «Росатом», «Норникель», «Технониколь», SLK Cement, ГК «Содружество».

Несколько примеров. Для группы алмазодобывающих компаний в рабочем поселке Накын в Якутии мы возвели энергосберегающие теплые склады с кровлей, пропускающей свет.

В городе Заполярный Мурманской области — крытую ледовую арену для предприятия «Норникеля». Компания «Русское поле» заказала ангар в Новосибирской области для беспривязного содержания КРС.

В Шушенском районе Красноярского края мы построили три откормочные площадки, два телятника с переходами, две площадки для молодняка и один зерносклад. Эти тентовые здания вошли в состав молочно-товарной фермы крупнейшего хозяйства региона — КФХ Зубаревой Натальи Владимировны. Список можно продолжать.

Компания «Алтай-Тент». Дмитрий Лямзин

— Существует ли у вас серьёзная конкуренция на рынке Алтайского края?

— В целом даже по России конкурентов у «Алтай-Тент» нет. Мы заняли интересную нишу — самая высокая цена при самом высоком качестве. Мы лучше откажемся от объекта, чем будем удешевлять проект ради экономии. Нельзя купить автомобиль Mercedes-Benz по цене LADA. Если заявляем толщину металлической стенки каркаса в 3−4 мм, то именно такую и ставим. Если говорим, что ткань у нас немецкая и французская, то она на самом деле такая. Мы никогда никого не обманываем.

Клиенты понимают, что каркасно-тентовая конструкция — это не палатка, на которой можно сэкономить. Риски очень серьезные — мы же строим большие объекты. Внутри находятся люди и производства, дети занимаются спортом, поэтому экономить на качестве нельзя.

Наши первые сооружения стоят уже более десяти лет и они в отличном состоянии. Поэтому мы не переживаем, что у нас самая высокая цена. «Алтай-Тент» вне конкуренции, мы готовы так работать и дальше.

Компания «Алтай-Тент». Дмитрий Лямзин

— Как обстоят дела с экспортом?

— Наши объекты построены в Узбекистане, Казахстане и Монголии. Это склады, хоккейные площадки, животноводческие комплексы, гаражи. В страны СНГ продаем мягкие резервуары. Но пока экспортная доля в общем объеме продаж невелика.

Однако перспектива есть — мы единственные в российской тентовой индустрии получили европейский сертификат качества Certificate of Conformity of the Factory Production Control — CE. Так что в будущем, я думаю, будем и в Европе строить значимые объекты.

В ближайших планах — обратиться в региональный центр «Мой бизнес». Изучим возможности этой организации. Посмотрим, какую помощь в плане экспортного продвижения она сможет нам оказать.

