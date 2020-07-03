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Экономика

Экс-начальника УВД Бийска хочет обанкротить подрядчик за многомиллионный долг

Арбитраж края счел обоснованным заявление компании-подрядчика «АлтайСтройФасад» о признании банкротом предпринимателя из Бийска Бориса Кириченко, задолжавшего своему кредитору более 7 млн рублей. Надо сказать, что опыт ведения бизнеса у Кириченко не очень большой — меньше восьми лет. Больше половины жизни он проработал в правоохранительных органах, причем перед отставкой занимал пост начальника УВД Бийска.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Отставка на фоне подозрений

Борис Кириченко отдал службе больше 35 лет. За показатели в работе он даже получил именное оружие от главы МВД, сообщал о нем «КоммерсантЪ», а в отставку ушел с поста начальника УВД Бийска в начале 2011 года.

В пресс-службе ГУВД края его отставку успели объяснить выходом на пенсию. Но тут следственный комитет сделал громкое заявление — якобы успешный глава бийской милиции и главбух подозреваются в присвоении и растрате крупной суммы.

Шум был большой, но в дальнейшем все подозрения с Кириченко сняли.

К слову, само дело о растрате тогда не закрыли. Однако фигурировали в нем только пять бывших сотрудниц бухгалтерии бийской милиции. Суд признал их виновными в растрате 6 млн рублей, но наказал нестрого — условными сроками. Впрочем, это, конечно, другая история.

Борис Кириченко.
Борис Кириченко.
dailybiysk.ru

Судьба милиционера

Бывший начальник городского УВД в ноябре 2012 года зарегистрировался в качестве предпринимателя, следует из сервиса Kartoteka.ru. В 2013-м он уже начал строить в Бийске нежилое здание. А в 2015 году достроил.

При этом формально Кириченко стал заказчиком только в 2014 году, купив еще недостроенное здание. Но годом раньше подрядчик устно договаривался именно с ним, указано в решении суда.

Компания «АлтайСтройФасад», работавшая подрядчиком на этой стройке, и подала иск его банкротстве в арбитражный суд в декабре 2019 года. Из материалов арбитража видно, что он должен ей 7,35 млн рублей плюс проценты. Из решения Бийского горсуда ясно, за что.

Экс-начальник УВД не выплатил ей полную сумму за подрядные работы. Точнее, выплатил малую часть — по оценкам судебного эксперта, в целом на строительство было затрачено 9,8 млн.

При этом Кириченко не был согласен в суде с тем, что должен «АлтайСтройФасаду». Он утверждал, что объект строили иные лица, а затраты были меньше. И все же его долг перед подрядчиком подтвердили суды трех инстанций — бийский, краевой и восьмой апелляционный.

Банкротство - не легкий путь к свободе от финансового бремени.
Банкротство — не легкий путь к свободе от финансового бремени.
СС0.

На суде активно возражал

А арбитраж начал рассматривать заявление о банкротстве Кириченко в текущем году. Хотя процедура банкротства и позволяет списать долги (или погасить их в рассрочку), она имеет неприятную сторону: если есть имущество, можно его лишиться.

Не удивительно, что предприниматель Кириченко был активно против банкротства. Ссылался он, в частности, на то, что в России введен временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.

Этот аргумент судья изучил. Но не принял: бизнес Кириченко (аренда и управление собственным имуществом) не подпадает под мораторий по виду деятельности, решил он.

Правда, основной вид деятельности он все же сменил на гостиничный (предоставление мест для краткосрочного проживания) — на него мораторий уже распространяется. Но произошло это только 11 июня, после издания правительственного документа о моратории.

К тому же доказательств, что Кириченко занимается гостиничным делом по факту, суду он не предоставил, и это тоже сыграло роль.

Банкротство.
Банкротство.
СС0

Имущество на 45 млн рублей

Кроме этого, Борис Кириченко попытался убедить судью, что он платежеспособен. И доказательство тому — мировое соглашение, заключенное им с другим кредитором (партнером по бизнесу Игорем Неведровым), которому он задолжал 15 млн рублей.

По условиям соглашения, предприниматель будет отдавать кредитору по 500 тыс. в месяц, а это, полагал бывший начальник бийского УВД, «указывает на наличие финансовой возможности Кириченко Б.П. к погашению всех требований кредиторов».

К тому же, сообщил на суде Кириченко, у него есть имущество на 45 млн рублей.

Долги в рассрочку

Но судья обратил внимание на то, что с октября 2019 года по 19 июня 2020-го Кириченко погасил только 74 тыс. рублей. Так что отбиться от требований кредитора-подрядчика ему пока не удалось.

Борис Кириченко (стоит в центре во втором ряду) с командой футбольного клуба &quot;Динамо-Бийск&quot;.
Борис Кириченко (стоит в центре во втором ряду) с командой футбольного клуба «Динамо-Бийск».
Страничка Бориса Кириченко в «Одноклассниках».

На судебное заседание, где решалась судьба Кириченко, сам он не явился, попросив перенесли заседание. Суд решил, что цель неявки — затягивание процесса, и переносить не стал.

19 июня арбитраж ввел ему реструктуризацию долгов. Финансовым управляющим назначен Максим Плуталов. В реестр требований кредиторов включен пока только долг предпринимателя «АлтайСтройФасаду».

Если кредиторы предпринимателя не утвердят план реструктуризации или если этот план не будет исполняться, его признают банкротом и введут реализацию имущества. Сейчас же Кириченко юридически еще не банкрот.

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