Экс-начальника УВД Бийска хочет обанкротить подрядчик за многомиллионный долг

Арбитраж края счел обоснованным заявление компании-подрядчика «АлтайСтройФасад» о признании банкротом предпринимателя из Бийска Бориса Кириченко, задолжавшего своему кредитору более 7 млн рублей. Надо сказать, что опыт ведения бизнеса у Кириченко не очень большой — меньше восьми лет. Больше половины жизни он проработал в правоохранительных органах, причем перед отставкой занимал пост начальника УВД Бийска.

Отставка на фоне подозрений

Борис Кириченко отдал службе больше 35 лет. За показатели в работе он даже получил именное оружие от главы МВД, сообщал о нем «КоммерсантЪ», а в отставку ушел с поста начальника УВД Бийска в начале 2011 года.

В пресс-службе ГУВД края его отставку успели объяснить выходом на пенсию. Но тут следственный комитет сделал громкое заявление — якобы успешный глава бийской милиции и главбух подозреваются в присвоении и растрате крупной суммы.

Шум был большой, но в дальнейшем все подозрения с Кириченко сняли.

К слову, само дело о растрате тогда не закрыли. Однако фигурировали в нем только пять бывших сотрудниц бухгалтерии бийской милиции. Суд признал их виновными в растрате 6 млн рублей, но наказал нестрого — условными сроками. Впрочем, это, конечно, другая история.

Борис Кириченко. dailybiysk.ru

Судьба милиционера

Бывший начальник городского УВД в ноябре 2012 года зарегистрировался в качестве предпринимателя, следует из сервиса Kartoteka.ru. В 2013-м он уже начал строить в Бийске нежилое здание. А в 2015 году достроил.

При этом формально Кириченко стал заказчиком только в 2014 году, купив еще недостроенное здание. Но годом раньше подрядчик устно договаривался именно с ним, указано в решении суда.

Компания «АлтайСтройФасад», работавшая подрядчиком на этой стройке, и подала иск его банкротстве в арбитражный суд в декабре 2019 года. Из материалов арбитража видно, что он должен ей 7,35 млн рублей плюс проценты. Из решения Бийского горсуда ясно, за что.

Экс-начальник УВД не выплатил ей полную сумму за подрядные работы. Точнее, выплатил малую часть — по оценкам судебного эксперта, в целом на строительство было затрачено 9,8 млн.

При этом Кириченко не был согласен в суде с тем, что должен «АлтайСтройФасаду». Он утверждал, что объект строили иные лица, а затраты были меньше. И все же его долг перед подрядчиком подтвердили суды трех инстанций — бийский, краевой и восьмой апелляционный.

Банкротство — не легкий путь к свободе от финансового бремени. СС0.

На суде активно возражал

А арбитраж начал рассматривать заявление о банкротстве Кириченко в текущем году. Хотя процедура банкротства и позволяет списать долги (или погасить их в рассрочку), она имеет неприятную сторону: если есть имущество, можно его лишиться.

Не удивительно, что предприниматель Кириченко был активно против банкротства. Ссылался он, в частности, на то, что в России введен временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.

Этот аргумент судья изучил. Но не принял: бизнес Кириченко (аренда и управление собственным имуществом) не подпадает под мораторий по виду деятельности, решил он.

Правда, основной вид деятельности он все же сменил на гостиничный (предоставление мест для краткосрочного проживания) — на него мораторий уже распространяется. Но произошло это только 11 июня, после издания правительственного документа о моратории.

К тому же доказательств, что Кириченко занимается гостиничным делом по факту, суду он не предоставил, и это тоже сыграло роль.

Банкротство. СС0

Имущество на 45 млн рублей

Кроме этого, Борис Кириченко попытался убедить судью, что он платежеспособен. И доказательство тому — мировое соглашение, заключенное им с другим кредитором (партнером по бизнесу Игорем Неведровым), которому он задолжал 15 млн рублей.

По условиям соглашения, предприниматель будет отдавать кредитору по 500 тыс. в месяц, а это, полагал бывший начальник бийского УВД, «указывает на наличие финансовой возможности Кириченко Б.П. к погашению всех требований кредиторов».

К тому же, сообщил на суде Кириченко, у него есть имущество на 45 млн рублей.

Долги в рассрочку

Но судья обратил внимание на то, что с октября 2019 года по 19 июня 2020-го Кириченко погасил только 74 тыс. рублей. Так что отбиться от требований кредитора-подрядчика ему пока не удалось.

Борис Кириченко ( стоит в центре во втором ряду) с командой футбольного клуба «Динамо-Бийск». Страничка Бориса Кириченко в «Одноклассниках».

На судебное заседание, где решалась судьба Кириченко, сам он не явился, попросив перенесли заседание. Суд решил, что цель неявки — затягивание процесса, и переносить не стал.

19 июня арбитраж ввел ему реструктуризацию долгов. Финансовым управляющим назначен Максим Плуталов. В реестр требований кредиторов включен пока только долг предпринимателя «АлтайСтройФасаду».

Если кредиторы предпринимателя не утвердят план реструктуризации или если этот план не будет исполняться, его признают банкротом и введут реализацию имущества. Сейчас же Кириченко юридически еще не банкрот.