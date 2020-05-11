Экс-прокурор Алтайского края заработал вдвое больше после переезда в Новосибирск

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, который практически до конца 2018 года возглавлял ведомство в Алтайском крае, отчитался о доходах за 2019 год, пишет НДН.инфо .

Согласно декларации о доходе Хорошев в 2019 году заработал 6,2 млн рублей. Никто из подчиненных больше шефа не заработал.

В 2018 году, когда Хорошев работал на Алтае, его доход составил 3,4 млн рублей.

Супруга прокурора также получила больший доход — 425 тыс. рублей вместо 225 тысяч в 2018 году.

В совместной собственности четы Хорошевых квартира 67,5 кв. метров, и еще одна (86,8 «квадратов») — в безвозмездном пользовании. У прокурора как и прежде есть машина Тoyota Land Cruiser 200 и гаражный бокс в индивидуальной собственности.

Напомним, в 2016 году прокурор заработал почти на 400 тысяч больше, чем в 2015 году — 3 575 557 рублей против 3 187 461, в среднем почти 300 тысяч в месяц. Его жена за год получила 542 378 рубля.

Примечательно: согласно опубликованным в 2019 году данным, новый прокурор Алтайского края оказался беднее своих замов, а прокурор Барнаула — богаче всех.