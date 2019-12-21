«Экспансия с Алтая». Барнаульский ресторатор открывает заведение в Новосибирске

В Барнауле Артём Головачев и его партнеры по бизнесу развивают коктейль-бар «Крыша», ресторан «Ясная поляна» и кальянный бар «Шайба». Первые два расположены в туркластере (на Мало-Олонской и Льва Толстого).
В Новосибирске будет открыт бар «с коктейлями и танцами», средняя стоимость напитков составит около 350−400 рублей.
«Мы ориентируемся на средний класс. Это молодые, прогрессивные, работающие люди, любящие жизнь, путешествия, общение и, в первую очередь, друзей», — подчеркнул Артём Головачёв.
Ресторатор сказал, что хотел бы развивать проект за пределами Барнаула. Запуск аналогичного заведения в родном городе не даст должного эффекта. При этом он хотел бы открыть в Новосибирске ещё несколько заведений, но другого формата.
Коктейль-бар «Крыша» в Новосибирске будет работать в бизнес-центре «На военной».
Надо сказать, что крупный алтайский бизнес давно освоил столицу Сибири — в частности, еще год назад «Мария-Ра» стала там самой крупной по количеству магазинов торговой сетью. Местные СМИ тогда говорили об экспансии с Алтая.