«Экспансия с Алтая». Барнаульский ресторатор открывает заведение в Новосибирске

Барнаульский ресторатор Артём Головачёв 27 декабря открывает в Новосибирске первый филиал коктейль-бара «Крыша», рассказал он изданию «Континент Сибирь». Зайти в столицу Сибири предприниматель решил потому, что в родном городе открытие второго заведения не даст должного эффекта.

В Барнауле Артём Головачев и его партнеры по бизнесу развивают коктейль-бар «Крыша», ресторан «Ясная поляна» и кальянный бар «Шайба». Первые два расположены в туркластере (на Мало-Олонской и Льва Толстого).

В Новосибирске будет открыт бар «с коктейлями и танцами», средняя стоимость напитков составит около 350−400 рублей.

«Мы ориентируемся на средний класс. Это молодые, прогрессивные, работающие люди, любящие жизнь, путешествия, общение и, в первую очередь, друзей», — подчеркнул Артём Головачёв.

Ресторатор сказал, что хотел бы развивать проект за пределами Барнаула. Запуск аналогичного заведения в родном городе не даст должного эффекта. При этом он хотел бы открыть в Новосибирске ещё несколько заведений, но другого формата.

Коктейль-бар «Крыша» в Новосибирске будет работать в бизнес-центре «На военной».

Надо сказать, что крупный алтайский бизнес давно освоил столицу Сибири — в частности, еще год назад «Мария-Ра» стала там самой крупной по количеству магазинов торговой сетью. Местные СМИ тогда говорили об экспансии с Алтая.