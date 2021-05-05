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Эксперт предупредил об угрозе выпадения среднего класса в бедность
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Экономика

Эксперт предупредил об угрозе выпадения среднего класса в бедность

Значительная доля населения России, «выпавшая» в период пандемии коронавирусной инфекции из среднего класса, попала не в «протосредний класс», а в бедность, заявил телеканалу РБК ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Бедность. Просьба о помощи.
Бедность. Просьба о помощи.
Pixabay.com

На его взгляд, то, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса, у которых «пропали источники существования», — это «дефект нашей политики».

Кузьминов — переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики».

Более того, указывает ректор НИУ ВШЭ, падение доходов среднего класса может привести и к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется «в пределах 2%", пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что впервые с 2012 года резко выросли долги малого и среднего бизнеса. Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн рублей против 4,7 трлн рублей на начало 2020 года.

Мониторинг

Почти каждая десятая компания малого и среднего бизнеса в России может закрыться в 2021 году, следует из результатов мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В документе говорится о том, что предприниматели по-прежнему оценивают свое положение весьма пессимистично.

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