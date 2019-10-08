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Экономика

Эксперт рассказал, как принималось решение о повышении зарплаты Путину и Медведеву

Президент РФ Владимир Путин мог и не знать о том, что его зарплата с 1 октября повысилась на 4,3%, уверен экономист Михаил Хазин.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

«Ну, подписать он как бы мог. Но там сидят в Управделами люди, которые пишут соответствующие бумаги. И у них там пришло время такую бумагу написать, и они ее написали. А дальше, соответственно, есть документы, по которым нужна личная подпись, а есть — на которые секретариат ставит то, что называется „факсимилька“. Поэтому я вообще подозреваю, что Владимир Владимирович про это и не слышал ничего…», — рассказал эксперт «Царьграду».

Хазин также призвал не удивляться новостям об увеличении зарплаты президента РФ, назвав подобные «обычной практикой». По его словам, зарплата Путина и других первых лиц государства должна незначительно, но регулярно повышаться — такова традиционная практика.

Ранее сообщалось, что президент Путин подписал указ об индексации зарплат главы государства и премьер-министра. Согласно данному документу, с 1 октября 2019 года денежное вознаграждение первых лиц страны увеличится на 4,3 процента.

Также на 4,3 процента будут увеличены зарплаты руководителей МЧС, МВД, ФСБ, Следственного комитета, Федеральной службы охраны, Генпрокуратуры РФ, Службы внешней разведки, Росгвардии, а также Министерства обороны и Государственной фельдъегерской службы.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что повышение зарплат первых лиц государства произошло в рамках плановой индексации.

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