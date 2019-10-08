Эксперт рассказал, как принималось решение о повышении зарплаты Путину и Медведеву

«Ну, подписать он как бы мог. Но там сидят в Управделами люди, которые пишут соответствующие бумаги. И у них там пришло время такую бумагу написать, и они ее написали. А дальше, соответственно, есть документы, по которым нужна личная подпись, а есть — на которые секретариат ставит то, что называется „факсимилька“. Поэтому я вообще подозреваю, что Владимир Владимирович про это и не слышал ничего…», — рассказал эксперт «Царьграду».