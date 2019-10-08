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Жизнь

Песков прокомментировал повышение зарплаты Путину

Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту РФ и председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Также Путин подписал указы о повышении зарплат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору России Юрию Чайке на 4,3% с 1 октября 2019 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что увеличение зарплат президента, премьер-министра, главы СК и генпрокурора плановое.

«Да, плановая индексация», — приводит РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 7 октября

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