Песков прокомментировал повышение зарплаты Путину

Также Путин подписал указы о повышении зарплат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору России Юрию Чайке на 4,3% с 1 октября 2019 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что увеличение зарплат президента, премьер-министра, главы СК и генпрокурора плановое.
«Да, плановая индексация», — приводит РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.
Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 7 октября